Notre Dame'ın Kamburu gösterisinde en çirkin yüz için 3 saat çalışıyorlar

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.05.2022 - 11:26
Notre Dame'ın Kamburu, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nce sahneye taşınıyor. ‘Güzeller güzeli’ Esmeralda ile kambur, sağır Quasimodo'nun sevgi ve acı dolu hikayesinin etkileyici anlatımında, saatler süren plastik makyajın da çok özel bir yeri bulunuyor.
Çirkin görüntüsünün altında yumuşak bir kalp taşıyan ve Çingene kızı Esmeralda'ya büyük bir hayranlık besleyen Quasimodo karakterini canlandıran balet Serhat Yetkinoğlu, her temsil öncesi makyaj sanatçısı Nurhan Akay'ın sandalyesinde saatlerini geçiriyor.
Sanatçının yüz kalıbını çıkaran, modelajını ve tasarımını tamamlayan, ardından da farklı plastik makyaj malzemelerinden dökümler gerçekleştirerek aylar süren bir çaba sonucu ‘prosthetic silicone mask’ hazırlayan Akay, gösteriden önce yaklaşık üç saatlik bir çalışmayla bu tasarımı baletin yüzüne yerleştiriyor.
Akay, tasarımı balete uyarladıktan sonra yeniden boyama işlemi gerçekleştiriyor ve makyajını tamamlıyor.
Ayna başında geçen saatler boyunca her fırça darbesiyle Quasimodo rolüne daha çok yaklaşan balet Serhat Yetkinoğlu, sahneye çıkıyor.
Yetkinoğlu, , İzmir Devlet Opera ve Balesinde 22 yıllık profesyonel sanat yaşamı boyunca önemli karakterlere hayat verdiğini, Quasimodo'nun da o karakterler arasında çok özel bir yeri olduğunu söyledi.
Notre Dame'ın Kamburu için iki ay boyunca çalıştıklarını ifade eden Yetkinoğlu, eserin görsel şölene dönüşebilmesi için teknik ekip, kreatör, koreograf ve sahne amirinin de çok büyük emek sarf ettiğini belirtti.
Yetkinoğlu, Quasimodo makyajının uzun bir süreç sonunda ortaya çıktığını belirterek, "Makyaj için makyözümüz Nurhan Akay önce bir çalışma hazırladı. 10 günlük bir çalışmayla önce yüz kalıbı alındı. Sonra plastik makyajı yaparak bir haftalık çalışma sonunda bu benim için özel makyaj yaptı. Her temsilden önce 2,5-3 saat önce gelip makyajı yüzüme yerleştiriyor. Çok detaylı, ince düşünülmüş ve çok zor ama sonunda mutluluk var. Her şey o alkışı alabilmek için" dedi.
Latincede 'eksik-tamamlanmamış adam' anlamına gelen Quasimodo ismi verilen karakteri bale sahnesinde canlandırmanın önemine dikkati çeken Yetkinoğlu, "Benim için balenin en önemli özeliklerinden biri karakteri canlandırabilmek. Canlandırabilmek için vücudunuzu o karaktere uydurmanız gerekiyor" diye konuştu.
Yetkinoğlu, toplumun 'çok çirkin' bulduğu Quasimodo'nun sevgisini çok güzel yaşattığını söyleyerek, "Bu zaten yaşanabilecek ve olmasını istediğimiz bir şey, sevgimizi gösterebilmek. Bu kadar toplumdan dışlanmış bir karakterin bu kadar sevgiyle kendini anlatabilmesi gerçekten çok güzel" şeklinde konuştu.
Filmler için hazırladığı makyaj tasarımlarıyla birçok ödül kazanan sanatçı Nurhan Akay, insan bedeni üzerinde 'üç boyutlu illüzyon yaratmayı' ve Özel Efekt makyajını çok sevdiğini söyledi.
Akay, her tasarım öncesi makyajı yapılacak karakter üzerinde uzun süreli çalıştığını ve bilgi topladığını da belirtti.
Hazırlık aşamasının uzun sürdüğüne dikkat çeken Akay, sürece ilişkin şunları söyledi:
"Birçok malzeme var kullandığımız. Farklı malzemelerle önce baletin yüz kalıbını aldım, alçı dökümünü yaptımi sonra üstüne modelaj gerçekleştirdim. Maskenin hamur gibi malzemeyle modelaj çalışmasını tamamladım. Sonra ters dökümü, iç dökümü, başka bir malzemeyle döküm, böyle uzun bir süreç. Makyaj kişinin role girmesinde katkısı olan unsurlardan. Çirkin olduysa hedefine ulaşmıştır."
Eserin koreografisi ve librettosunu Armağan Davran ile birlikte üstlenen Volkan Ersoy da öyküye Quasimodo'nun gözünden baktıklarını belirterek, "Çok zor süren bir plastik makyaj serüveninden sonra bir bale sanatçısını Quasimodo'ya dönüştürüyoruz. Bale gibi çok estetik bir sanat dalında kambur bir insanı canlandırmak zaten çok zor bir işti" dedi.
Oldukça zahmetli bir işi başardıklarını anlatan Ersoy, baletin sahnede sadece yürümediğini, ciddi bir bale tekniğiyle çalıştığını ve aylar boyu role hazırlandığını dile getirerek, "Bale mükemmelleştirme sanatı, hataya yer yok. En ufak bir denge kaybı düşmenize neden olur. Bale sanatının, plastik sanat ve diğer güzel sanatlarla birleşerek böyle bir esere dönüşmesi heyecan verici" diye konuştu.