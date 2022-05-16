Notre Dame'ın Kamburu gösterisinde en çirkin yüz için 3 saat çalışıyorlar

Latincede 'eksik-tamamlanmamış adam' anlamına gelen Quasimodo ismi verilen karakteri bale sahnesinde canlandırmanın önemine dikkati çeken Yetkinoğlu, "Benim için balenin en önemli özeliklerinden biri karakteri canlandırabilmek. Canlandırabilmek için vücudunuzu o karaktere uydurmanız gerekiyor" diye konuştu.

Yetkinoğlu, toplumun 'çok çirkin' bulduğu Quasimodo'nun sevgisini çok güzel yaşattığını söyleyerek, "Bu zaten yaşanabilecek ve olmasını istediğimiz bir şey, sevgimizi gösterebilmek. Bu kadar toplumdan dışlanmış bir karakterin bu kadar sevgiyle kendini anlatabilmesi gerçekten çok güzel" şeklinde konuştu.