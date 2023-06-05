Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

Kantocu Nurhan Damcıoğlu (82), bugün İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
1 Mayıs 1941'de dünyaya geldi. Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, Sinema oyuncusudur.
9 çocuklu bir ailede doğdu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.
Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.
Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.
Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı.
Öte yandan Nurhan Damcıoğlu, 2021 yılında DHA'ya yaptığı açıklamada "Televizyonlarda Nurhan Damcıoğlu’nun bütün kantoları müzik olarak çalıyor. Kimisi taklidini yapıyor. Nurhan Damcıoğlu ölmüş de dünyayı terk etmiş gibi konuşuyorlar. Ben daha ölmedim, ayaktayım, geliyorum, göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.
Kanto, tuluat tiyatrosunda kadın bir sanatçı tarafından söylenen şarkı ve bu şarkı eşliğinde yapılan danstır. Kanto sözcüğü Türkçeye İtalyanca cantoKantat sözcüğünden geçmiştir. Kanto sözcüğü Türkçeye İtalyanca cantoKantat (şarkı) sözcüğünden geçmiştir.