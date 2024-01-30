"Oppenheimer" fenomeninin kahramanı: Christopher Nolan hakkında merak edilen her şey

Nolan'ın filmleri genellikle karmaşık kurguları, beklenmedik dönüşleri ve teknik ustalığı ile bilinir.

Yönetmenin sürükleyici film deneyimini arttırmak için kullandığı birçok araçtan biri de müzik.

Ses ve görüntüyle olan ilişkisi normların ötesine geçiyor.

Yönetmenin hafif bir tür sinesteziye (bir duyunun istemsiz olarak diğerini tetikleyebildiği algısal bir durum) sahip olduğu bildiriliyor.

Nolan'ın bu durumu, müziği ve sesleri sıklıkla geometrik şekiller olarak görselleştiriyor; bu, filmlerindeki işitsel manzaraları kesinlikle şekillendiren bir özellik.

Bu bağlantı, onun çalışmalarındaki ses tasarımı ile müziğin karmaşık entegrasyonunu, özellikle de Hans Zimmer'in çağrıştırıcı notalarını bir dereceye kadar açıklayabilir.