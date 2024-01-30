"Oppenheimer" fenomeninin kahramanı: Christopher Nolan hakkında merak edilen her şey
İngiliz yönetmen, senarist ve yapımcı Christopher Nolan, sinema dünyasının en ünlü isimlerinden biri olmayı başardı. 53 yaşındaki yönetmen kariyerine "Oppenheimer" ile tam 13 adaylık kazandığı Oscar macerasını da ekledi. Ünlü yönetmen, sinemaseverlerin kalbini Oppenheimer'dan yıllar önce kazandı. İşte Nolan'ın hikayesi...
Dünya çapında ünlü film yönetmeni, senarist ve yapımcı olan Christopher Nolan, 30 Temmuz 1970 tarihinde Londra, İngiltere'de doğdu. Yönetmen, Cambridge'de University College London'da İngiliz Edebiyatı okudu. Film yapımına olan ilgisi, genç yaşta Super 8 kamera ile kısa filmler çekmesiyle başladı.