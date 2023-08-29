Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları)
Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" filmi gişede zirvede kalmaya devam ediyor. 33 bin 230 kişi tarafından izlenilen filmi "Meg 2: Çukur" takip etti. Bir adamın olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alan Gran Turismo filmi ise gişedeki ilk haftasında 4. sıraya yerleşti. İşte 25-27 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...
10. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş
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