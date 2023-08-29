Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları)

Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" filmi gişede zirvede kalmaya devam ediyor. 33 bin 230 kişi tarafından izlenilen filmi "Meg 2: Çukur" takip etti. Bir adamın olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alan Gran Turismo filmi ise gişedeki ilk haftasında 4. sıraya yerleşti. İşte 25-27 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 1

10. Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş

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N-LIFE HABERLERİ

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 2

9. Uzay Köpekleri

4.265

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 3

8. Drakula: Son Yolculuk

4.681

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 4

7. Efsunlu 3: Muska

6.906

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 5

6. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

8.656

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 6

5. Blue Beetle

9.031

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 7

4. Gran Turismo

13.416

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 8

3. Barbie

16.397

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 9

2. Meg 2: Çukur

26.778

Oppenheimer gişedeki liderliğini sürdürüyor (25-27 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 10

1. Oppenheimer

33.239

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