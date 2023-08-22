"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları)
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer filmi, geçtiğimiz hafta sonu 51 bin 194 kişi tarafından izlendi. Tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu edinen "Meg 2: Çukur" ikinci sıradaki yerini korurken cuma günü vizyona giren "Blue Beetle" üçüncü sıraya yerleşti. İşte 18-20 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...
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