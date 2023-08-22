"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları)

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer filmi, geçtiğimiz hafta sonu 51 bin 194 kişi tarafından izlendi. Tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu edinen "Meg 2: Çukur" ikinci sıradaki yerini korurken cuma günü vizyona giren "Blue Beetle" üçüncü sıraya yerleşti. İşte 18-20 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 1

10. Mission Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

2.911

N-LIFE HABERLERİ

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 2

9. Havas İlm-i Cin

3.295

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 3

8. Hızlı ve Öfkeli 10

3.582

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 4

7. Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş

4.791

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 5

6. Kahraman Yarışçılar

6.680

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 6

5. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

14.150

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 7

4. Blue Beetle

20.418

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 8

3. Barbie

28.557

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 9

2. Meg 2: Çukur

37.270

"Oppenheimer" zirvedeki yerini kaptırmıyor (18-20 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 10

1. Oppenheimer

51.194

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