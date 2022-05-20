Oscar 2023 törenini de Chris Rock sunabilir

Haberler | 20.05.2022 - 11:07
2023 Oscar Ödül Töreni'ni de Chris Rock'ın sunması bekleniyor.
ABC’nin Eğlence Başkanı Craig Erich, Rock’ın bir sonraki ödül törenini yönetmeye açık olduğunu söyledi.
Erich ayrıca, mart ayında yapılacak gelecek yılki gösterinin geçtiğimiz yıldan daha da iyi olacağını belirtti.
Yöneticiler bu yılki reytinglerden memnun olduğunu, ancak bir dahaki sefere Rock’ın sunuculuğunu yapma kararının muhtemelen izleyiciyi daha da artıracağını aktardı.
Bu yılki tokat olayı sonrası yayının reytingleri yüzde 58 arttı ve ortalama 16,6 milyon izleyici geldi.