Oscar 2023 törenini de Chris Rock sunabilir

Haberler | 20.05.2022 - 11:07

Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakılıyor.

Oscar 2023 törenini de Chris Rock sunabilir - 1

2023 Ödül Töreni'ni de Chris Rock'ın sunması bekleniyor.

Oscar 2023 törenini de Chris Rock sunabilir - 2

ABC’nin Eğlence Başkanı Craig Erich, Rock’ın bir sonraki ödül törenini yönetmeye açık olduğunu söyledi.

Oscar 2023 törenini de Chris Rock sunabilir - 3

Erich ayrıca, mart ayında yapılacak gelecek yılki gösterinin geçtiğimiz yıldan daha da iyi olacağını belirtti.

Oscar 2023 törenini de Chris Rock sunabilir - 4

Yöneticiler bu yılki reytinglerden memnun olduğunu, ancak bir dahaki sefere Rock’ın sunuculuğunu yapma kararının muhtemelen izleyiciyi daha da artıracağını aktardı.

Oscar 2023 törenini de Chris Rock sunabilir - 5

Bu yılki tokat olayı sonrası yayının reytingleri yüzde 58 arttı ve ortalama 16,6 milyon izleyici geldi.

N-LIFE HABERLERİ

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