Oscar adaylarından sert eleştiri: Hayal kırıklığına uğradığımı söylemek hafif kalır

ADAY GÖSTERİLMEDİLER

Ancak her yıl olduğu gibi bazı isimlerin ve yapımların Oscar adaylığı kazanmaması büyük tepki çekti. Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filminin yıldızı Leonardo DiCaprio'nun En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmemesi eleştiri topladı.

Bradley Cooper ise Maestro filmiyle yalnızca En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Cooper'ın En İyi Yönetmen dalında aday gösterilmemesi tepki çekti.