Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: Oscar kazananları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ödül töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesi Türkiye'deki sinema severler tarafından da yakından takip ediliyor. Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 95. Oscar ödülleri, Türkiye saatiyle 13 Mart Pazartesi sabahı 04.00'da başlayacak törenle sahiplerini bulacak.
Tören, ABC ve dünya çapındaki yayın organlarında canlı olarak yayınlanacak.
Oscar ödül törenlerinin yayıncısı TRT, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye yayıncısı olarak listelenmişti. Ancak TRT yayın akışlarında törenin yer almadığı görüldü. TRT’den resmi açıklama yapılmazken, kararın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle alındığı öne sürüldü.
Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak diğer simler belli oldu.
İşte şimdiye kadar açıklanan isimler:
Riz Ahmed
Emily Blunt
Glenn Kapat
Jennifer Connelly
Ariana DeBose
Samuel L. Jackson
Dwayne Johnson
Michael B. Jordan
Troy Kotsur
Jonathan Majors
Melissa McCarthy
Janelle Monáe
Deepika Padukone
Questlove
Zoe Saldaña
Donnie Yen
Geçtiğimiz aylarda oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıklamıştı. Oscar adayları arasında “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” ve “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıkmıştı.
Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ın rol aldığı; Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliğini üstlendiği "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All At Once) filmi, En İyi Film kategorisinin yanı sıra Kostüm, Orijinal Film Müziği, Orijinal Senaryo, Orijinal Şarkı, Kurgu ve Yönetmen kategorilerinde de Oscar'a aday gösterildi.