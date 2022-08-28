Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway ile Harry Styles aynı projede buluşuyor

Haberler | 28.08.2022 - 10:33 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 11:30
Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway ve One Direction grubunun dağılmasıyla solo kariyerinde büyük bir başarı yakalayan Harry Styles, aynı film projesinde bir araya geliyor.
The Idea of You adlı filmde bir araya gelecek olan ikili, Harry Styles ve One Direction’dan ilhamla yazılmış aynı adlı romanın uyarlamasında rol alacak.
The Eyes of Tammy Faye ve The Big Sick gibi yapımlarla tanınan Michael Showalter, filmin yönetmen koltuğunda oturacak.
Amazon Prime Video’nun yapımcılığını üstlendiği filmin senaristliğini ise Jennifer Westfeldt üstleniyor.
Film çekimlerinin ekimde başlaması planlanıyor.
Film, 40 yaşında boşanmış bir anne olan Sophie’nin, 15 yaşındaki kızı ile Coachella festivaline gitmesini ve 24 yaşındaki müzik grubu üyesi Hayes Campbell (Styles) ile tanışmasını konu alıyor.
Hikayede geçen müzik grubunun One Direction olduğu ve grup solistinin Styles’dan ilhamla yaratıldığı düşünülüyor.
Kitabın yazarı Robienne Lee, Vogue dergisine verdiği röportajda “Kitabın aslında Harry Styles hakkında olmaması gerekiyordu. 40’larına yaklaşan bir kadının cinselliğini ve kendini yeniden keşfetmesini konu alması gerekiyordu” açıklamasında bulunmuştu.