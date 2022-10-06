Oscar töreninde tokat atan Will Smith'in yeni filmi Akademi üyelerini ikiye böldü

OSCAR'A ADAY OLMALI MI?

Bazı kaynaklara göre, Akademi üyeleri Smith’in aralık ayında izleyiciyle buluşacak olan filmini, tokat hadisesi nedeniyle Oscar için nitelikli bulmuyor.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre bazı üyelerin “Smith için oy verir miyim? Asla” dediği biliniyor. Kimi üyeler ise bu talihsiz olaydan bir sene sonra oyuncunun Oscar adaylığı kazanmasını “utanç verici” buluyor.