Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Barbie filmi 8 Oscar adaylığı kazansa da filmin başrol oyuncusu Margot Robbie aday gösterilmemişti. Oyuncu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu - 1

ADAYLAR AÇIKLANDI

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu - 2

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. İki filmde En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta sonu vizyona giren iki film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. İki film de 21 Temmuz'da vizyona girmişti.

96. OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN ADAYLARI

Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu - 3

BARBIE YILDIZLARINDAN TEPKİ

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Margot Robbie de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmedi.

Filmin yönetmeni Greta Gerwig her ne kadar övgü toplasa da En İyi Yönetmen kategorisinde aday gösterilmedi. Filmden Ryan Gosling ve America Ferrera ise aday gösterilen isimlerden oldu.

Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu - 4

İLK KEZ KONUŞTU

Oscar adaylığı kazanmayan Margot Robbie konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

33  yaşındaki Robbie, "Bu kadar takdir edildiğinizi gördüğünüzde üzgün hissetmeniz imkansız. Elbette Greta yönetmen olarak aday olmalıydı çünkü yaptığı şey, birinin kariyerinde veya hayatında bir kez yapabileceği bir şey. İnanılmaz bir iş çıkardı. Gerçekten öyle. Ama tüm filmler için inanılmaz bir yıldı" ifadelerini kullandı.

Yıldız "Kültürleri değişterecek, etkileyecek ve büyük bir etki yaratacak bir şey yapmak için yola çıktık. Bunu zaten başardı, hayalimizin ötesine bile geçti. Bu, bizim elde edebileceğimiz en büyük ödül oldu" dedi

Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu - 5

8 ADAYLIK KAZANDI

Filmin 8 adaylık kazanmasıyla ilgili mutluluğunu dile getiren Robbie, "Filmi izleyenlerin tepkileri, bu deneyimin en büyük ödülü oldu. Hayatımda böyle bir şeyin parçası olmamıştım. Bu şekilde değil. Bu çok farklı hissettiriyor" dedi.

Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu - 6

"BARBIE OLMADAN KEN OLMAZ"

Konuyla ilgili mutluluğunu dile getiren oyuncular, Robbie ile Gerwig'in adaylık kazananamasını eleştirmişti.

En İyi Yardım Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilen Gosling "Barbie olmadan Ken olmaz ve tarih yazan ve tüm dünyanın sevdiği filmin arkasındaki isimler olan Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie olmaz. Onların yetenekleri, cesaretleri ve dehaları olmasaydı filmdeki hiç kimsenin tanınması mümkün olmazdı. Kendi kategorilerinde aday gösterilmedikleri için hayal kırıklığına uğradığımı söylemek hafif kalır" dedi.

America Ferrera ise "Aday gösterilmemeleri beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu - 7

İKNA ETMESİ GEREKTİ

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi olmuştu.

Öte yandan Margot Robbie, filmin çekilmesi çok çaba sarf ettiğini hatta herkese 1 milyar dolar sınırını aşacağına dair söz verdiğini söylemişti. 

Oyuncu filmi çekmek için büyük bir bütçe istediğini ve yapım şirketini ikna etmek için çok çabaladığını söyledi. Erkeklerin filmi izlemek istemeyeceğine dair ortaya atılan fikirler de oyuncunun karşılaştığı zorluklardan biri oldu.

Robbie "Herkes 'Oluru yok. Erkekler asla Barbie filmini izlemeye gitmez' dedi. Erkekler, harika bir filmi izlemeye gider. Eğer harikaysa, herkes izler" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER