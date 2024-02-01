Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu

İLK KEZ KONUŞTU

Oscar adaylığı kazanmayan Margot Robbie konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

33 yaşındaki Robbie, "Bu kadar takdir edildiğinizi gördüğünüzde üzgün hissetmeniz imkansız. Elbette Greta yönetmen olarak aday olmalıydı çünkü yaptığı şey, birinin kariyerinde veya hayatında bir kez yapabileceği bir şey. İnanılmaz bir iş çıkardı. Gerçekten öyle. Ama tüm filmler için inanılmaz bir yıldı" ifadelerini kullandı.

Yıldız "Kültürleri değişterecek, etkileyecek ve büyük bir etki yaratacak bir şey yapmak için yola çıktık. Bunu zaten başardı, hayalimizin ötesine bile geçti. Bu, bizim elde edebileceğimiz en büyük ödül oldu" dedi