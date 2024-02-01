Oscar'a aday gösterilmeyen Margot Robbie sessizliğini bozdu
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Barbie filmi 8 Oscar adaylığı kazansa da filmin başrol oyuncusu Margot Robbie aday gösterilmemişti. Oyuncu konuyla ilgili ilk kez konuştu.
ADAYLAR AÇIKLANDI
Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.