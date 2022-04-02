Osman Hamdi Bey sergisi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı

Elçi, usta ressamın, hayalini kurduğu bir müzede eserlerinin sergilenmesinin çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sanat eğitimini başlatmış ve hiç ara vermeden, aynı çizgide bunu sürdüren bir kurumuz. Kurulduğumuzda itibarımız neydiyse yine aynı itibarla devam ediyoruz. Bu hepimiz için çok anlamlı. Bunu inşallah hep sürdüreceğiz. 10 yıldan fazladır koleksiyonlar kapalıydı. Eskileri bilenler çok özlemişler bu eserleri. Gençler ise ilk defa karşılaşıyor. Sanat eğitimi alan öğrencilerin bu eserlerin orijinallerini görmesi gerçekten çok önemli.