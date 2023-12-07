Osmanlı'nın zengin kıyafet kültürü İstanbul'da meraklılarıyla buluştu
"Osmanlı Halk Kıyafetleri" sergisi, 20 etnik grubun kıyafet ve yaşam objeleriyle, farklı coğrafya ve kültürlerin yansımalarını bir araya getirdi.
Osmanlı'nın zengin kıyafet kültürünü bir araya getiren "Osmanlı Halk Kıyafetleri" sergisi İstanbul'da meraklılarıyla buluştu.
Uluumay Vakfı Özel Koleksiyonu'ndan seçilen yaklaşık 700 eser, "Birlik içinde çeşitlilik" alt başlığıyla Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Uluumay Gökalp, Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklardaki halkların giydiği kıyafetlerle takı ve yaşam kültürüne ait objelerin yer aldığı sergiyi ve koleksiyonun hikayesini anlattı.