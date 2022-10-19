Otizmli piyanist Buğra Çankır'ın konseri ayakta alkışlandı

"ONUN MÜZİĞİYLE BİRÇOK İNSANA ULAŞABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, konser öncesi yaptığı açıklamada, bunun bir farkındalık konseri olduğunu belirtti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası'nın sunduğu projeyi büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini dile getiren Deliorman, "Buğra, çok yetenekli bir müzisyen. Otizm tanılı ama buna rağmen çok iyi bir kulağa sahip ve bu kulağı çok geliştirmiş. Onun müziğiyle birçok insana ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Müziğin evrensel ve özgür bir dil olduğuna işaret eden Deliorman, "Böyle özel gençlerimiz için müzik çok tedavi edici, kendini anlatma şansı veren zengin bir kaynak" diye konuştu.

Deliorman, hassas bir müzisyen olan Buğra Çankır'ın Bach'ı da çok duyarlı yorumladığını kaydetti.