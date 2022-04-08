Özge Borak'ın başrolde olduğu Leyla Hanım filminin çekimleri başladı

Haberler | 08.04.2022 - 11:29
Dönem filmi olan tarihi proje için bir araya gelen oyuncular, Kocaeli ve İstanbul’da oluşturulan dev platolarda kameralar karşısına geçti.
Leyla Atakan’ı canlandıran ünlü oyuncu Özge Borak’ın klasik arabalara olan düşkünlüğü sette çalışanları bir hayli şaşırttı. Borak, senaryo gereği sürmesi gereken klasik otomobilleri usta bir yarış pilotu gibi profesyonelce kullandı.
Leyla Atakan’ın babası olan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hasan Atakan’ı canlandıran maNga’nın solisti Ferman Akgül’ün ise beyaz bir at karşısında gösterildiği sahneler, merak konusu oldu.
Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanacak olan dökü-drama türünde film, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde İzmit Belediyesi’nin organize edeceği özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkacak.
Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, idari yapımcılığını Koral Altın’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin ve yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin üstlendiği Leyla Hanım filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Filmin müziklerinin ise usta sanatçı Demir Demirkan tarafından yapılacağı açıklandı.
Filmin diğer oyuncuları şöyle: Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer ve Aylin Aras.