Pembe renk revaçta: Barbie filmi otomotiv sektörünü de etkiledi

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. 21 Temmuz'da vizyona giren filmin otomotiv sektörünü de etkilediği ortaya çıktı.

Pembe renk revaçta: Barbie filmi otomotiv sektörünü de etkiledi - 1

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie, 2023 yılının en çok kazanan filmi olmuştu. Sinema tarihine altın harflerle yazdıran film, 2023 yılının en iyi açılışını yapan yapım olarak tüm dünyada adeta fenomen haline geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Pembe renk revaçta: Barbie filmi otomotiv sektörünü de etkiledi - 2

PEMBE RENKLİ OTOMOBİLLERİN SATIŞI ARTTI

"Barbie" filminin gişede yakaladığı büyük başarı, Birleşik Krallık'ta (BK) otomobil satışlarına da yansıdı.

Pembe renk revaçta: Barbie filmi otomotiv sektörünü de etkiledi - 3

Telegraph'ın haberine göre; Barbie çılgınlığı nedeniyle pembe renkli otomobillerin satışında ciddi artış yaşandı.


Motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Derneği'nin (SMMT) rakamlarına göre; Birleşik Krallık'ta geçen yıl 210 adet pembe renkli araç trafiğe girdi. Bu rakamın 2022'de 122 olduğu aktarıldı.

Pembe renk revaçta: Barbie filmi otomotiv sektörünü de etkiledi - 4

EKONOMİYİ DE ETKİLEMİŞTİ

Öte yandan gişede 1 milyar dolar sınırını geçen Barbie'nin yapımcılığını üstlenen Warner Bros. Discovery şirketi, Barbie filminin Birleşik Krallık ekonomisine büyük bir katkısı olduğunu duyurmuştu.

Pembe renk revaçta: Barbie filmi otomotiv sektörünü de etkiledi - 5

6 BİNDEN FAZLA FİGÜRAN KULLANILDI

6 binden fazla figüranın kullanıldığı film, 685 farklı mesleğin oluşmasına olanak sağlamıştı.

İngiltere'de yaşayan yüzlerce kişi Barbie'nin devasa Rüya Evi'ni (Dreamhouse) yaratmada rol almıştı.

Pembe renk revaçta: Barbie filmi otomotiv sektörünü de etkiledi - 6

Ayrıca ABD'de yaşayan Margot Robbie, Ryan Gosling ve Simu Liu gibi birçok oyuncu film çekimleri esnasında İngiltere'de konaklamıştı.

İngiltere'deki çekimlerin yerel ekonomiye 80 milyon sterlin katkı sağladığı belirtildi. Film, yalnızca İngiltere'de gişede 95 milyon sterlin hasılat elde etmişti.

Pembe renk revaçta: Barbie filmi otomotiv sektörünü de etkiledi - 7

BARBIE HAKKINDA

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie dünya çağında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı.

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

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