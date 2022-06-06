Pink Floyd'un efsane bateristi Nick Mason, Saucerful of Secrets grubuyla İstanbul'da

Haberler - ntv.com.tr | 06.06.2022 - 13:54 - Son Güncelleme : 06.06.2022 - 14:18
Pink Floyd efsanesi İngiliz müzisyen Nick Mason bu akşam İstanbul'da! Saucerful of Secrets grubu ile birlikte İstanbullu hayranlarına konser verecek olan 78 yaşındaki Mason, grubun en yaşlı üyesi olarak özel bir muamele gördüğünü kabul ederken hayranlarla yıllar içinde kurduğu derin bağları bu yeni turne ile güçlendiriyor.
Saucerful of Secrets adlı yeni müzik grubunuzdan bahseder misiniz? Sizi tekrar yola çıkmaya ve konser vermeye iten neydi?
-The Saucers, Lee Harris’in fikriydi. David Gilmour’ın bir gösterisini izliyordu ve benim de bu tür bir gösteri yapmamın, özellikle şarkıların az bilinen versiyonlarıyla, harika olabileceğini düşündü. Ayrıca beni çok iyi bir zamanda yakaladı. Londra’da V&A sergisinde çalıştıktan sonra müzik hakkında konuşmak yerine müzik yapmayı ne kadar özlediğimi fark ettim. Son 20 yıldır pek çalmıyordum bu nedenle bir şeyler çalarken hissettiğim o heyecana geri dönme fikriyle doğdu her şey. 2019 yılında başarılı bir turneyi geride bıraktıktan sonra 2022’de neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.
Saucerful of Secrets’ın grup üyeleri arasında ne tür bir ilişki var?
-Amacım, David Gilmour gibi tüm şarkıları notası notasına çalacak müzisyenlerin bir araya geldiği yeni bir grup kurmak değildi. Daha çok, müzik konusunda enteresan fikirleri olan ve bir rock geçmişi olması beklenmeyen -aynı zamanda arkadaşım olan- insanları bir araya getirmek istedim. Tabii kısa bir süreliğine de olsa arkadaşlarımla beraber çalışmaktan mutluluk duymak çok önemliydi. Eski dönem şarkılarına olan saygıyı korurken aynı zamanda bu şarkılara yeni bir şeyler katabilme fırsatını çok sevdiler.
Eski usül bir birleşmeydi, kimse hiçbir şeye karar vermedi. Hiçbir röportaj veya seçme yapılmadı, işin özünde yatan sadece arkadaşların bir araya gelmesiydi. Herkes gruba katılırken mizah anlayışını, müzik çalma tutkusunu ve müziğe dair bildiği her şeyi getirdi. Grupla beraber bir şeyler çalmayı ve seyahat etmeyi çok seviyorum. Son yaptığımız turne harikaydı. Örneğin, grup üyesi Guy ile 35 senedir birlikte çalıyoruz ve onun müzik konusundaki bilgisi ve fikirlerine karşı büyük bir saygım var.
Konser için hazırladığınız şarkı listesinde, Pink Floyd’un hit parçalarının yer aldığı belirli bir döneme odaklandığınız görülüyor. Bu döneme yönelmenizin özellikle bir sebebi var mı?
- Listeyi hazırlarken çoğunluğun hoşuna giden şarkıları seçiyoruz. "Çalması en ilgi çekici ve eğlenceli olan şarkı hangisi?” sorusu, tek dikkat ettiğimiz kriterdi. Bana kalırsa sıradan şarkılar, doğaçlama parçalar ve ‘Echoes’ gibi çok katmanlı şarkılar arasında bir denge var. Ayrıca bahsettiğiniz bu döneme karşı büyük bir ilgim var çünkü şarkılarda şaşırtıcı derecede farklı ritimler var. Evet, listede ‘Instellar Overdrive’ gibi bazı psikedelik şarkılar var ama orkestranın öne çıktığı melodik parçalar da bulunuyor.
Sahneye çıkmak ve binlerce insana konser vermek sizin için oldukça tanıdık bir duygu. Peki aradan geçen onca yılda sonra sahne verirken bazı değişiklikler hissediyor musunuz?
- Tüm müzik ve tiyatro parçalarında olduğu gibi her performansta da elbette yeni yorumlar keşfedebileceğiniz farklılıklar oluyor. Bu farklılıklar Pink Floyd’un ilk beş yılında çok fazla değildi ama şu an adımın öne çıkmış olması iş gücünü az da olsa artırıyor! Grubun en yaşlı üyesi olarak özel bir muamele gördüğüm bir gerçek. Günümüzde yaptığımız konserlerde fark ettiğim şey ise küçük alanlardaki performanslarda seyirciyle ne kadar içe içe geçtiğiniz. Elbette, binlerce insana büyük bir arenada veya stadyumda konser vermek çok heyecan verici bir his ama bilet alan herkesle bağ kurabilmenin asıl amacımız olduğunu hatırlamak önemli. Seyircinizin büyük bir karanlık olmasından ziyade, ki birçok müzisyen bunu çok sever, görünebilir olması 20 turne otobüsünden ve konser partilerinden vazgeçmeniz anlamına gelse de harika bir his.
Bazen özel jetle uçmanın verdiği o lüks hissi ve sahne arkası patlatılan şampanyaları özlüyorum ama müzik icra etmenin verdiği zevk başarının getirdiği tuzaklardan ağır basıyor. Aslında, çoğu sanatçı birkaç tutkulu hayranın bir araya geldiği bir sahneyi, birçok insanın doldurduğu stadyumlara tercih eder.