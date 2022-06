Pink Floyd'un efsane bateristi Nick Mason, Saucerful of Secrets grubuyla İstanbul'da

"GRUBUN EN YAŞLI ÜYESİ OLARAK ÖZEL BİR MUAMELE GÖRDÜĞÜM BİR GERÇEK"

Sahneye çıkmak ve binlerce insana konser vermek sizin için oldukça tanıdık bir duygu. Peki aradan geçen onca yılda sonra sahne verirken bazı değişiklikler hissediyor musunuz?

- Tüm müzik ve tiyatro parçalarında olduğu gibi her performansta da elbette yeni yorumlar keşfedebileceğiniz farklılıklar oluyor. Bu farklılıklar Pink Floyd’un ilk beş yılında çok fazla değildi ama şu an adımın öne çıkmış olması iş gücünü az da olsa artırıyor! Grubun en yaşlı üyesi olarak özel bir muamele gördüğüm bir gerçek. Günümüzde yaptığımız konserlerde fark ettiğim şey ise küçük alanlardaki performanslarda seyirciyle ne kadar içe içe geçtiğiniz. Elbette, binlerce insana büyük bir arenada veya stadyumda konser vermek çok heyecan verici bir his ama bilet alan herkesle bağ kurabilmenin asıl amacımız olduğunu hatırlamak önemli. Seyircinizin büyük bir karanlık olmasından ziyade, ki birçok müzisyen bunu çok sever, görünebilir olması 20 turne otobüsünden ve konser partilerinden vazgeçmeniz anlamına gelse de harika bir his.