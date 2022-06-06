Pink Floyd'un efsane bateristi Nick Mason, Saucerful of Secrets grubuyla İstanbul'da

"BU DÖNEME KARŞI BÜYÜK BİR İLGİM VAR"

Konser için hazırladığınız şarkı listesinde, Pink Floyd’un hit parçalarının yer aldığı belirli bir döneme odaklandığınız görülüyor. Bu döneme yönelmenizin özellikle bir sebebi var mı?

- Listeyi hazırlarken çoğunluğun hoşuna giden şarkıları seçiyoruz. "Çalması en ilgi çekici ve eğlenceli olan şarkı hangisi?” sorusu, tek dikkat ettiğimiz kriterdi. Bana kalırsa sıradan şarkılar, doğaçlama parçalar ve ‘Echoes’ gibi çok katmanlı şarkılar arasında bir denge var. Ayrıca bahsettiğiniz bu döneme karşı büyük bir ilgim var çünkü şarkılarda şaşırtıcı derecede farklı ritimler var. Evet, listede ‘Instellar Overdrive’ gibi bazı psikedelik şarkılar var ama orkestranın öne çıktığı melodik parçalar da bulunuyor.