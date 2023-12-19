Prenses Diana'nın elbisesi rekor fiyata satıldı

İKONİK KOYUNLU KAZAĞI SATILDI

Öte yandan, geçtiğimiz eylül ayında Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmada 1,14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) alıcı buldu. Tekliflerin çevrim içi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı ancak 15 dakika içinde 44 teklifin yapıldığı bildirildi.