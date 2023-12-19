Prenses Diana'nın elbisesi rekor fiyata satıldı
Henüz 36 yaşındayken, 1997'de Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın 1985 yılında giydiği elbise rekor fiyata satıldı.
Zarafeti, yardımseverliği ve halka yakın duruşuyla tüm dünyada tanınan, ülkesi İngiltere'de halkın prensesi olarak anılan Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada satışa çıktı.
Eski Galler Prensesi Diana'nın 1985 yılında giydiği gece elbisesi Los Angeles merkezli müzayede evi Julien's Auctions tarafından açık artırmada alıcı buldu.