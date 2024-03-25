Prenses Kate ne tür kansere yakalandı? İşte o teoriler

Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Hastalığı ve tedavisi hakkında ayrıntıya girmeyen Galler Prensesi'nin hangi kanser türüne yakalandığına yönelik de çeşitli iddialar ortaya atıldı. İşte Kate Middleton'ın hastalığıyla ilgili teoriler...

Prenses Kate ne tür kansere yakalandı? İşte o teoriler - 1

Kral Charles gibi Prenses'in de ne tür bir kansere yakalandığı ya da hastalığın seyri bilinmiyor. New York Times gazetesine göre Prenses'in kanser teşhisi Kraliyet Ailesi'ni daha da belirsiz bir duruma sokmuş durumda.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Kate ne tür kansere yakalandı? İşte o teoriler - 2

Fox News'se önde gelen onkologların konuya ilişkin teorilerini yazdı. Buna göre Prenses Kate'in ameliyat ile alınmış bir erken kolon kanserine veya şans eseri bulunmuş yumurtalık, rahim veya rahim ağzı kanserine yakalanmış olması ihtimal dahilinde.

Prenses Kate ne tür kansere yakalandı? İşte o teoriler - 3

Önceki yıllarda Prenses Kate'in sindirim sisteminin iç yüzeyini etkileyen bir bağırsak hastalığı olduğu açıklanmıştı. Uzmanlar bunun kolon ya da bağırsak kanseri risklerini arttırdığını dile getirdi.

Prenses Kate ne tür kansere yakalandı? İşte o teoriler - 4

Sosyal medyada iddiaların ardı arkası kesilmese de Kensington Sarayı'nın sözcüsü hastalığın duyurulmasından bu yana çiftin büyük destek mesajları aldığını söyledi.

Prenses Kate ne tür kansere yakalandı? İşte o teoriler - 5

Kraliyet görevlerinden feragat eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle da mesaj yayımlayanlar arasındaydı. Ancak Amerikan New York Post gazetesi, Prens Harry ile eşinin, Kate'in hastalığını dünyanın geri kalanıyla aynı anda öğrendiğini yazdı.

Prenses Kate ne tür kansere yakalandı? İşte o teoriler - 6

Kraliyete yakınlığıyla bilinen İngiliz The Sun gazetesiyse, Prenses Kate ve veliaht prens William'ın güven sorunu yaşadıkları için Harry ile Meghan'a kanserden bahsetmediğini belirtti.

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