Prenses Kate ne tür kansere yakalandı? İşte o teoriler
Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Hastalığı ve tedavisi hakkında ayrıntıya girmeyen Galler Prensesi'nin hangi kanser türüne yakalandığına yönelik de çeşitli iddialar ortaya atıldı. İşte Kate Middleton'ın hastalığıyla ilgili teoriler...
Kral Charles gibi Prenses'in de ne tür bir kansere yakalandığı ya da hastalığın seyri bilinmiyor. New York Times gazetesine göre Prenses'in kanser teşhisi Kraliyet Ailesi'ni daha da belirsiz bir duruma sokmuş durumda.