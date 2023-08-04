Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i minyatür tankın üzerinde otururken tasvir eden bir heykel, bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da bir parka konuldu. Heykeli yapan Fransız sanatçı, Ukrayna savaşına ve Putin'in çocukça olarak nitelendirdiği davranışlarına dikkat çekmeyi hedeflediğini söylüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i minyatür bir tankın üzerinde otururken tasvir eden heykele İtalya'nın Başkenti Roma'daki bir çocuk parkı ev sahipliği yapıyor.