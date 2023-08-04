Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i minyatür tankın üzerinde otururken tasvir eden bir heykel, bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da bir parka konuldu. Heykeli yapan Fransız sanatçı, Ukrayna savaşına ve Putin'in çocukça olarak nitelendirdiği davranışlarına dikkat çekmeyi hedeflediğini söylüyor.

Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i minyatür bir tankın üzerinde otururken tasvir eden heykele İtalya'nın Başkenti Roma'daki bir çocuk parkı ev sahipliği yapıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu - 2

Oyuncak muamelesi gören heykel, oyun parkında eğlence kaynağı haline dönüşmüş durumda.

Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu - 3

Heykeli yapan kişi ise Fransız sanatçı James Colomina

Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu - 4

Colomina, yaptığı kırmızı parlak Putin heykeleriyle tanınıyor. Bu heykelleri Ukrayna savaşına ve Putin'in çocukça olarak nitelediği tehlikeli hareketlerine dikkat çekmek için yaptığını söylüyor.

Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu - 5

James Colomina'nın Putin heykelleri daha önce Paris, Barcelona ve New York'ta da sergilenmişti.

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