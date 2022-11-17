Quentin Tarantino şimdiye dek çektiği en iyi filmi açıkladı

Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, kariyerinin en iyi filmini seçti.
“The Video Archives” adlı podcast’e konuşan Oscar ödüllü yönetmen, son dönemlerin belki de en tartışmalı yapımı Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood’da) için yaptığı "en iyi film" ifadesini kullandı.
Tarantino, yeterince anlaşılmadığını düşündüğünü filminin ise 2007’de vizyona giren Grindhouse (Dehşet Gezegeni) olduğunu söyledi. Film, 25 milyon hasılat elde ederek gişede beklenenin çok altında kalmıştı.
Ünlü yönetmen 80’ler ve 50’lerin sinema tarihinin en kötü zamanları olduğunu belirtirken “Hollywood sinemasının şu anda da en kötü döneminde yaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Senaryosunu Tarantino'nun yazıp yönettiği ve başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'nin yer aldığı Bir Zamanlar Hollywood'da filmi, 2020 Oscar Ödülleri’nde 10 dalda aday gösterildi.
Bir Zamanlar... Hollywood'da, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Rick Dalton (Leonardo Dicaprio)bir televizyon filmi aktörüdür. Dalton'ın başarılı bir western dizisi bulunmaktadır. Ancak Rick, kendini televizyondan uzaklaştırıp film sektörüne adım atmak istemektedir. Onun dublörü olan Cliff Booth (Brad Pitt) ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate (Margot Robbie) ise Rick'in komşusudur. Ancak Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson tarikatı tarafından katledilmesiyle kesilecektir...
Ünlü yönetmen, kariyerinin en iyi filmi olarak nitelendirdiği Bir Zamanlar... Hollywood’da filmini roman olarak yazacağını söylemişti.
Screen Rant'in haberine göre Tarantino kitap projesiyle ilgili "1970’lerde okuyarak büyüdüğüm ilk yetişkin kitapları film romanlarıydı. Ve bugüne kadar bu türe karşı büyük bir sevgi duydum. Bu nedenle bir film romanları meraklısı olarak edebiyatta köşeye itilmiş ancak sevilen alt türe katkımı Bir Zamanlar… Hollywood’da’yla duyurmaktan gurur duyuyorum. Karakterlerimi ve dünyalarını, sinematik muadilinin yanına (umarım) oturabilecek edebi bir çabayla daha fazla keşfetmekten heyecan duyuyorum" dedi.
Geçtiğimiz ay yeni çıkardığı Cinema Speculation adlı kitabını tanıtmak için Jimmy Kimmel'in TV şovuna konuk olan yönetmen kusursuz bulduğu 7 filmin adını açıkladı.
Tarantino, "Mükemmel filmler dediğinizde herhangi bir kişinin estetik anlayışından bahsediyorsunuz, ama tüm estetik anlayışları hesaba katmaya çalışıyorsunuz. Mükemmel filmler bir dereceye kadar tüm estetik anlayışları aşıyor" diyerek kusursuz 7 filmi sıralamıştı.