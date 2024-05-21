Türk sinemasının usta isimleri Tur Rehberi filminde bir araya geldi

"YAPABİLECEĞİM BAŞKA BİR ŞEY YOK Kİ"

Usta oyuncu Suna Selen, huzur evinde kalan emekli kimya öğretmeni "Jale"yi canlandırdığını ve çekimlerin harika geçtiğini söyleyerek, "Ekibimiz çok iyi. Çok iyi anlaşıyoruz. Yönetmenimiz, setteki arkadaşlar harikulade. Her şey yolunda." dedi.

Renkli kostümüyle Frida Kahlo'ya benzediğini dile getiren sanatçı, setin her zaman yorucu olduğunun altını çizerek, "Kolay bir iş değil ama zevkli." değerlendirmesini yaptı.

Usta sanatçı, içindeki oyunculuk aşkına ilişkin ise "Yapabileceğim başka bir şey yok ki. Gerçek bu. Oyunculuk dışında, bu yaşta yapabileceğim hiçbir şey yok. O zaman onu çok sevmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Oynadığı bütün yapımları izlediğini kaydeden başarılı oyuncu, şunları aktardı:

"Tabii ki izliyorum. Nerede ne hata yapmışım, nereyi daha iyi yapabilirdim, diye izliyorum. İnsanın daima, yaptığı işte kendini kontrol etmesi şart. Üstelik, bizim yaptığımız iş bize harikulade bir fırsat sunuyor. Getirip yüzümüze ayna tutuyor; 'Bak, sen bunu yapmışsın.' Başka bir işte çalıştığınızda performansınızı tam anlamıyla değerlendiremiyorsunuz. Burada pekala değerlendirebiliyorsunuz."

"BENİM İÇİN DE TARİH OLDU"

Usta oyuncu Macit Koper, filmde "Ferruh" adlı emekli bir SAS komandosunu oynadığını aktararak, "Başta sert ama daha sonra yumuşayan bir karakter olduğunu ifade. etti. Oyunculuğun büyük bir macera olduğunu söyleyen Koper, şu bilgileri verdi:

"Macera sözcüğü var ya, belki de devam etmesinin nedeni budur. Oyunculuk, özellikle tiyatro, sinema ve dizi bir arada olduğu zaman, evet bir maceradır. Yaşadığınız sürece, başka kişilerin yerinde olma özgürlüğü... Birazcık yetenekliyseniz, başka birilerinin ruhuna, etine, kemiğine bürünebiliyorsanız, bu büyük bir maceradır ve 55 yıl değil, 155 yıl da sürer."

Beşiktaş Halkevinde Çürük Elma oyunuyla sahnelere adım attığına vurgu yapan Koper, "Başrol çok oynamadım ben. Ömer Kavur'un filmlerinde birtakım iri roller oynadım. Onları ayırt etmek istemem birbirinden. Dönüm noktası değil ama belirli bir mihenk taşı dersem, 'Anayurt Oteli'dir. Anayurt Oteli hem benim hem de Türk sineması için önemli bir filmdir. Çok sözü edilmiştir. Hala ediliyor. Artık benim için de tarih oldu." dedi.

Sanatçı, 80 yaşında olmasına karşın motivasyonunu mesleğinden aldığını kaydederek, sözlerini, "Gerçekten belki de mesleğimden alıyorum çünkü demin de anlatmaya çalıştığım gibi, bizim yaşadığımız hayat, bir hayat değil, Biz bölük pörçük de olsa zaman zaman da olsa, orasından burasından da olsa, bir sürü hayatı yaşıyoruz. Bu insana mutluluk, enerji veren, insanı hiç öldürmeyen bir şey." diye tamamladı.