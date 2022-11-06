Rap şarkıcısı Aaron Carter küvette ölü bulundu

"GENÇLİĞİM SENİ ÇOK SEVDİ"

2001-2003 yılları arasında Aaron Carter ile ilişki yaşayan oyuncu Hilary Duff, eski sevgilisinin ölüm haberinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Duff, "Hayat senin için bu kadar zor olduğu ve tüm dünyanın önünde mücadele etmek zorunda kaldığın için çok üzgünüm. Kesinlikle coşkun bir çekiciliğin vardı. Gençliğim seni çok sevdi" ifadesini kullandı.