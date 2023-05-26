Rebel Wilson: Yeni James Bond filmi için seçmelere katıldım

"BU FİLMLERİN HER SANİYESİNİ SEVDİM"

Öte yandan beşinci ve son kez James Bond'u canlandıran Daniel Craig, "Ölmek İçin Zaman Yok" filminde çekilen son sahnesi sonrası duygulanmış ve "Bu filmlerin her bir saniyesini sevdim. Buradaki birçok kişi benimle 5 filmde çalıştı ve bu filmler hakkında ne düşündüğüme dair çok şey söylendiğini biliyorum. Ama bu filmlerin her saniyesini sevdim ve özellikle de bu filmi, çünkü her sabah kalktığımda sizinle çalışma şansım oldu. Ve bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi" demişti.