Rebel Wilson: Yeni James Bond filmi için seçmelere katıldım

Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Rebel Wilson, yeni James Bond filminde rol almak için seçmelere katıldığını duyurdu. Şimdi, ünlü ismin yeni Bond filminde yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Rebel Wilson: Yeni James Bond filmi için seçmelere katıldım - 1

Geçtiğimiz yıl Bafta Ödülleri'nde sunuculuk yapan Rebel Wilson, yeni James Bond filminin seçmelerine katılma fırsatını bu sayede yakaladığını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Rebel Wilson: Yeni James Bond filmi için seçmelere katıldım - 2

2023 Cannes Film Festivali'nde konuşan Wilson, "Gerçekten harika olan, Bond için seçmelere katılmaktı" dedi.

Rebel Wilson: Yeni James Bond filmi için seçmelere katıldım - 3

ROLÜ ALIP ALMADIĞINI AÇIKLAMADI

Ünlü oyuncu, James Bond serisinde yardımcı oyuncu olarak rol alıp almadığı hakkında yorum yapmadı.

Rebel Wilson: Yeni James Bond filmi için seçmelere katıldım - 4

YENİ BOND FİLMİ SENARYO AŞAMASINDA

Şu anda senaryo aşamasında olan bir sonraki James Bond filmi hakkında çok az şey biliniyor.

2021'deki No Time to Die'dan sonra seriden ayrılan Daniel Craig'den başrolü kimin devralacağı henüz açıklanmasa da Aaron Taylor-Johnson favori olarak anılıyor.

Rebel Wilson: Yeni James Bond filmi için seçmelere katıldım - 5

"BU FİLMLERİN HER SANİYESİNİ SEVDİM"

Öte yandan beşinci ve son kez James Bond'u canlandıran Daniel Craig, "Ölmek İçin Zaman Yok" filminde çekilen son sahnesi sonrası duygulanmış ve "Bu filmlerin her bir saniyesini sevdim. Buradaki birçok kişi benimle 5 filmde çalıştı ve bu filmler hakkında ne düşündüğüme dair çok şey söylendiğini biliyorum. Ama bu filmlerin her saniyesini sevdim ve özellikle de bu filmi, çünkü her sabah kalktığımda sizinle çalışma şansım oldu. Ve bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi" demişti.

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