Rebel Wilson: Yeni James Bond filmi için seçmelere katıldım

Geçtiğimiz yıl Bafta Ödülleri'nde sunuculuk yapan Rebel Wilson, yeni James Bond filminin seçmelerine katılma fırsatını bu sayede yakaladığını belirtti.
2023 Cannes Film Festivali'nde konuşan Wilson, "Gerçekten harika olan, Bond için seçmelere katılmaktı" dedi.
Ünlü oyuncu, James Bond serisinde yardımcı oyuncu olarak rol alıp almadığı hakkında yorum yapmadı.
Şu anda senaryo aşamasında olan bir sonraki James Bond filmi hakkında çok az şey biliniyor.
2021'deki No Time to Die'dan sonra seriden ayrılan Daniel Craig'den başrolü kimin devralacağı henüz açıklanmasa da Aaron Taylor-Johnson favori olarak anılıyor.
Öte yandan beşinci ve son kez James Bond'u canlandıran Daniel Craig, "Ölmek İçin Zaman Yok" filminde çekilen son sahnesi sonrası duygulanmış ve "Bu filmlerin her bir saniyesini sevdim. Buradaki birçok kişi benimle 5 filmde çalıştı ve bu filmler hakkında ne düşündüğüme dair çok şey söylendiğini biliyorum. Ama bu filmlerin her saniyesini sevdim ve özellikle de bu filmi, çünkü her sabah kalktığımda sizinle çalışma şansım oldu. Ve bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi" demişti.