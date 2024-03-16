Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh gibi isimlerin yer aldığı Dune 2 vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Timothee Chalamet, bu filmle birlikte Hollywood'un en gözde yıldızları arasına dahil oldu.

Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi - 1

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi şu sıralar vizyonda.

Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan film vizyondaki ilk haftasında gişe rekoru kırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi - 2

Film her ne kadar gişe başarısıyla adından söz ettirse de filmin başrol oyuncusu Timothee Chalamet'in kariyerine olan katkısı şüphesiz çok daha büyük.

Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi - 3

"A-LIST" OLDU

Oyuncu artık resmen dünyanın en çok arzulanan ve beğenilen isimlerin biri oldu.

Variety'ye göre, Chalamet artık "A-List" bir ünlü.

"A-List" ünlüler arasında Brad Pitt, Jennifer Aniston, Adele, Tom Hanks, Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Will Smith, Tom Cruise ve daha birçok ünlü isim yer alıyor.

Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi - 4

Variety'nin haberine göre, oyuncu son filmi Wonka'dan 8 milyon dolar kazandı.

Dune serisinin üçüncü filmi için söylentiler devam ediyor.

Oyuncunun, serinin üçüncü filmiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayacağı ve iki haneli rakamlara ulaşan ücretler kazanacağı tahmin ediliyor.

Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi - 5

DAHA ÇOK TALEP EDECEK

Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Brad Pitt gibi isimlerin adımlarını takip eden oyuncunun, artık yer alacağı filmlerden çok daha yüksek meblağlar talep edeceği öngörülüyor.

Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi - 6

28 yaşındaki oyuncu Call My By Your Name (2017) filmiyle kariyerinde büyük bir ivme kazandı.

Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi - 7

Christopher Nolan imzalı Interstellar, Greta Gerwig'in ödüllü filmi Ladybird, yıldız kadrolu Don't Look Up, Wonka, Bones and All, The King
oyuncunun en bilinen filmleri arasında yer alıyor.

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