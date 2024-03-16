Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi
Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh gibi isimlerin yer aldığı Dune 2 vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Timothee Chalamet, bu filmle birlikte Hollywood'un en gözde yıldızları arasına dahil oldu.
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi şu sıralar vizyonda.
Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan film vizyondaki ilk haftasında gişe rekoru kırdı.