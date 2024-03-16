Resmen "Hollywood yıldızı" oldu: Timothee Chalamet'in yükselişi

"A-LIST" OLDU

Oyuncu artık resmen dünyanın en çok arzulanan ve beğenilen isimlerin biri oldu.

Variety'ye göre, Chalamet artık "A-List" bir ünlü.

"A-List" ünlüler arasında Brad Pitt, Jennifer Aniston, Adele, Tom Hanks, Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Will Smith, Tom Cruise ve daha birçok ünlü isim yer alıyor.