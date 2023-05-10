Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbesine kurşun örtü

Edirne'de göreve başladığı gün cuma namazını Selimiye'de kıldığında restorasyon nedeniyle kubbeyi göremediği için üzüldüğünü belirten Kırbıyık,"'Edirne'ye vali olduk ama bakalım bu Selimiye'nin kubbesini görmek bize ne zaman nasip olacak?' dedim. Sonra bunun da bir nimet olduğunu anladık. Şimdi ezan okunurken, iskeleye bakınca gerek içeriden, gerek dışarıdan kurulan iskelenin birçok nimetinin olduğunu fark ettim." dedi.