Rihanna'dan yeni albüm için ipucu
İş dünyasında başarısını kanıtlayan Rihanna, müzik dünyasından biraz uzaklaşmış görünse de hayranları ondan bekledikleri dokuzuncu albüm için umudunu kesmedi. Son albümünü 2016'da çıkaran ünlü şarkıcı, 2024'te yeni albüm çıkaracağına dair ipucu verdi.
Makyaj ve iç çamaşırı dünyasında önemli bir yer edinen Fenty markasıyla başarılı bir iş kadını olduğunu kanıtlayan Rihanna, müzik dünyasından biraz uzaklaşmış görünse de hayranları ısrarla ve merakla şarkıcıdan yeni bir albüm bekliyor.
35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 2016'da çıkardığı "Anti" adlı albümünden bu yana yeni bir albüm çalışması yapmadı.