Rihanna'dan yeni albüm için ipucu

40 MİLYON DOLARLIK "DÖNÜŞ" ANLAŞMASI

Ekim ayında Rihanna'nın Live Nation şirketiyle hem dünya turnesi hem de iki yeni albüm için yaklaşık 40 milyon dolarlık anlaşmaya imza attığı ortaya atılmıştı. Rihanna, Mirror gazetesinin ekim ayında yayınladığı haberi yalanlamadı. Bu anlaşmayla sanatçının, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan büyük bir dünya turnesine çıkacağı ve iki yeni albüm yapacağı belirtiliyordu.