Rihanna'dan yeni albüm için ipucu

İş dünyasında başarısını kanıtlayan Rihanna, müzik dünyasından biraz uzaklaşmış görünse de hayranları ondan bekledikleri dokuzuncu albüm için umudunu kesmedi. Son albümünü 2016'da çıkaran ünlü şarkıcı, 2024'te yeni albüm çıkaracağına dair ipucu verdi.

Rihanna'dan yeni albüm için ipucu - 1

Makyaj ve iç çamaşırı dünyasında önemli bir yer edinen Fenty markasıyla başarılı bir iş kadını olduğunu kanıtlayan Rihanna, müzik dünyasından biraz uzaklaşmış görünse de hayranları ısrarla ve merakla şarkıcıdan yeni bir albüm bekliyor.

35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 2016'da çıkardığı "Anti" adlı albümünden bu yana yeni bir albüm çalışması yapmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Rihanna'dan yeni albüm için ipucu - 2

Geçen yıl "Black Panther" film müziği albümünü çıkaran Rihanna, "Ocean’s 8" filmindeki oyunculuğuyla hayranlarının beğenisi toplamıştı.

Rihanna, 2025'te gösterime girecek olan Şirinler filmi "The Smurfs Musical"da yer alacak ilk isim olarak açıklandı. Projenin yapımcılarından biri olan Rihanna, Şirine karakterini seslendirip film için yeni şarkılar besteleyecek. Tüm bu yapılmış ve yapılacak olan projelere rağmen hayranları, Rihanna'dan albüm bekliyor.

Rihanna'dan yeni albüm için ipucu - 3

"HAYRANLARIMIN HAKKI"

Kurucusu olduğu Fenty markasının Puma ile işbirliğinden ortaya çıkan koleksiyonun tanıtım partisinde Entertainment Tonight'a konuşan Riri lakaplı şarkıcı, 2024'te dokuzuncu albümünü çıkaracağına dair ipucu verdi.

"Daima turne yapmak isteriz. Yeni müzik olduğunda turne yapmak istiyorum. Son turnem uzun zaman önceydi" diyen Rihanna, "Hayranlarımın yeni albüm beklemesinin onların hakkı olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Rihanna'dan yeni albüm için ipucu - 4

40 MİLYON DOLARLIK "DÖNÜŞ" ANLAŞMASI

Ekim ayında Rihanna'nın Live Nation şirketiyle hem dünya turnesi hem de iki yeni albüm için yaklaşık 40 milyon dolarlık anlaşmaya imza attığı ortaya atılmıştı. Rihanna, Mirror gazetesinin ekim ayında yayınladığı haberi yalanlamadı. Bu anlaşmayla sanatçının, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan büyük bir dünya turnesine çıkacağı ve iki yeni albüm yapacağı belirtiliyordu.

Rihanna'dan yeni albüm için ipucu - 5

Rap şarkıcısı A$AP Rocky ile birlikteliğinden RZA ve Riot Rose adında iki oğlu olan şarkıcının aylar öncesinden dünya turnesi için yaratıcı ekibiyle çalışmalara başladığı öne sürülüyordu.

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