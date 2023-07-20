Robert Downey Jr.: Oppenheimer'ın senaryosu kırmızı kağıda basılmıştı
Robert Downey Jr. 21 Temmuz'da vizyona girecek olan Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filminin senaryosunun kırmızı kağıda basıldığını ve sayfaları ilk kez okurken baş döndürücü bir deneyim yarattığını söyledi.
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan filmi "Oppenheimer" 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. Filmin başrol oyuncularından Robert Downey Jr. filmin senaryosunun basımıyla alakalı konuştu.