Robert Downey Jr.: Oppenheimer'ın senaryosu kırmızı kağıda basılmıştı

"HİPNOTİZE OLMAK GİBİ"

Filmde ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nun kurucu üyesi "Lewis Strauss"u canlandıran Robert Downey Jr., sözlerine, "Sanırım okur okumaz unutmanızı sağlayan bir şey var. O renklerin ne olduğunu bilmiyorum. Sanki hipnotize olmak gibi" diye devam etti.