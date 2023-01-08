Rock'n roll'un kralı Elvis Presley'in hayatı (87. doğum günü)

ELVIS KOSTÜMLERİ

Brüksel'in belki de en ünlü çocuğu olan heykel Manneken Pis kendi Elvis kostümüne sahip. Heykele zaman zaman giydirilen özel kıyafetlere 1999’da giydiği 'Kral’ın kostümü de dahil.

Aralık 2011’de üç koleksiyoncu Düsseldorf’ta bir Elvis Müzesi açtılar. Müzede bir seferde bin 500 üründen 600'ü sergilenebiliyor. Çoğunlukla Almanya’da çekilen GI Blues filmindeki parçalardan oluşan koleksiyon, genel olarak sanatçının kişisel hayatına ilişkin detayları gösteriyor.