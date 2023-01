Rock'n roll'un kralı Elvis Presley'in hayatı (87. doğum günü)

Elvis, tiyatroculara 1960’dan beri ilham vermeye devam ediyor. Bye Bye Birdie, Elvis’in şöhrete ulaşan yolu üzerineyken, Jukebox Musical 1977’de Londra’daki Astoria Tiyatrosu’nda perdelerini açtı.

Joe DiPietro’nun kaleme aldığı All Shook Up, 2005’de Broadway’de çok ses getirdi. Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis ve Carl Perkins’in 1956’da bir araya gelerek doğaçlama müzik yaptıkları efsanevi günden esinlenen bir müzikal olan The Million Dollar Quartet da 2013 yılının yapımlarındandı.