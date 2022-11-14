Rod Stewart ve Dua Lipa’dan Katar’daki Dünya Kupası’na ret

İngiliz şarkıcı Rod Stweart, 1 milyon dolarlık teklife rağmen, Katar’da yapılacak Dünya Kupası’nda sahne almayı, ülkenin insan hakları karnesi nedeniyle reddetti.
The Sunday Times’a konuşan 77 yaşındaki müzisyen, kendisine 2021 yılında teklif geldiğini söyleyerek, “Orada sahne almam için 15 ay önce çok para teklif ettiler, 1 milyon doların üzerinde. Reddettim. Oraya gitmek doğru değildi” dedi.
Rock yıldızı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar için ücretli elçilik görevini kabul eden İngiltere milli futbol takımının eski kaptanı David Beckham’ı da eleştirdi.
İngiliz spor basını, Beckham'ın Katar'da futbolun yüzü olmak için Katar ile on yıllık bir anlaşma imzaladığını ve anlaşmanın yaklaşık 175 milyon dolar değerinde olduğunu bildirmişti. İngiltere’deki LGBTQ+ topluluğu Three Lions Pride'ın lideri Di Cunningham da David Beckham'ın bu kararına tepki göstermişti.
Katar’daki Dünya Kupası’nda sahne alacağı duyurulan bir diğer isim de dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa idi. Ancak 27 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı da Dünya Kupası’nın açılış konserini vereceği haberini yalanlayarak, ülkesi İngiltere’nin maçlarını uzaktan destekleyeceğini belirtti.
Lipa, Katar’ın insan hakları konusunda gelişme kaydetmesi halinde ileride orada konser verebileceğini belirtti.
Katar’ın Doha kentinde 20 Kasım’da başlayacak ve 18 Aralık’a kadar sürecek olan Dünya Kupası’nda ayrıca İngiliz şarkıcı Robbie Willams’ın da sahne alacak olması eleştirilere yol açtı.
Eleştirilerin odağındaki Katar, özellikle LGBTİ hakları konusunda ihlalleri gerekçe gösterilerek eleştirilerin hedefine oturtuldu.