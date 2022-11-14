Rod Stewart ve Dua Lipa’dan Katar’daki Dünya Kupası’na ret

İngiliz spor basını, Beckham'ın Katar'da futbolun yüzü olmak için Katar ile on yıllık bir anlaşma imzaladığını ve anlaşmanın yaklaşık 175 milyon dolar değerinde olduğunu bildirmişti. İngiltere’deki LGBTQ+ topluluğu Three Lions Pride'ın lideri Di Cunningham da David Beckham'ın bu kararına tepki göstermişti.