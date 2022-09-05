Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 08:56 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 09:15
Yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin yaptığı The Whale isimli film ise yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.
Mumya serisiyle yıldızı parlayan ve uzun süre beyazperdeden uzak kalan ABD’li oyuncu Brendan Fraser, filmde obez bir adamı oynamak için fiziksel bir dönüşüm geçirerek 270 kilo olmuştu.
Venedik Film Festivali’nde gösterimi yapılan film, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Variety’nin haberine göre oyuncu bu süre boyunca gözyaşlarını tutamadı.
Fraser, alkışlar esnasında filmin yönetmeni Aronofsky’ye sarıldı. Salondan ayrılmak isteyen oyuncu, alkışların yükselmesiyle gözyaşlarına boğuldu ve salon izleyicilerine selam verdi.
Eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü olan oyuncunun Oscar yarışında bir adım önde olacağı düşünülüyor.
Samuel D. Hunter’ın The Whale adlı oyunundan uyarlanan filmde oyuncu, bu görünümü elde etmek için protez taktı.
Fraser, obezite ile yaşayan ve 17 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim kurmak için mücadele eden bir adamı oynuyor.
Fraser Mumya serisi ile fethetmişti. Indiana Jones tarzı bir macerayı özleyen seyirci, Mumya'daki Rick karakterini çok sevmişti.