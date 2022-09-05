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Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 08:56 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 09:15

79. Venedik Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşen The Whale filmi 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Rolü gereği 270 kilo olan Brendan Fraser'ın performansı övgü toplarken oyuncunun Oscar yarışında öne geçeceği düşünülüyor.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı - 1

Bu yıl 79.su düzenlenen Venedik Festivali, prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışan ünlü yapımların prömiyerleri ve basın toplantılarıyla devam ediyor.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı - 2

Yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin yaptığı The Whale isimli film ise yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı - 3

20 KİLO OLDU

Mumya serisiyle yıldızı parlayan ve uzun süre beyazperdeden uzak kalan ABD’li oyuncu Brendan Fraser, filmde obez bir adamı oynamak için fiziksel bir dönüşüm geçirerek 270 kilo olmuştu.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı - 4

Venedik Film Festivali’nde gösterimi yapılan film, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Variety’nin haberine göre oyuncu bu süre boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı - 5

Fraser, alkışlar esnasında filmin yönetmeni Aronofsky’ye sarıldı. Salondan ayrılmak isteyen oyuncu, alkışların yükselmesiyle gözyaşlarına boğuldu ve salon izleyicilerine selam verdi.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı - 6

Eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü olan oyuncunun Oscar yarışında bir adım önde olacağı düşünülüyor.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı - 7

Samuel D. Hunter’ın The Whale adlı oyunundan uyarlanan filmde oyuncu, bu görünümü elde etmek için protez taktı.

Fraser, obezite ile yaşayan ve 17 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim kurmak için mücadele eden bir adamı oynuyor.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser Venedik Film Festivali'nde 6 dakika alkışlandı - 8

Fraser Mumya serisi ile fethetmişti. Indiana Jones tarzı bir macerayı özleyen seyirci, Mumya'daki Rick karakterini çok sevmişti.

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