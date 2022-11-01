İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı

Bolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü'ndde açıldı. Lahitten aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve gözyaşı damlası şişesi çıktı.

İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı - 1

Bolu'da Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda iş makinesi sert bir cisme çarptı. Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.

İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı - 2

Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi.

İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı - 3

İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.

İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı - 4

LAHİDİN KAPAĞI AÇILDI

Bolu Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan lahidin kapağı uzman arkeologlar ile birlikte vinçle kaldırılarak açıldı. Müze etrafında toplanan meraklı vatandaşlar da lahidin açılmasını izledi.

İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı - 5

Lahidin içinde bulunan su, önce kovalarla dışarıya atıldı. Daha sonra lahitte aynı aileden olduğu düşünülen 3 insana ait kemikler ile gözyaşı damlası şişesi çıktı. Lahitte inceleme sürüyor. 

İşte diğer kareler...

İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı - 6
İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı - 7
İnşaat sırasında şans eseri bulunan Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı - 8

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