Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur

Tüm tiyatrolarda bayram havasında kutlanan 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde yaşamını sahneye adayan, birçok genç yeteneği tiyatroya kazandıran gönlünü sanata kaptırmış usta isimleri sizler için derledik. İşte tiyatronun yaşayan efsaneleri...

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 1

HALDUN DORMEN

Tüm hayatını tiyatroya adayan bu uğurda malını mülkünü de kaybeden Haldun Dormen, anılarında "Paradan, puldan vazgeçtim bir kere. Hatta tiyatro uğruna birçok şeyi de sattım. Dairelerim vardı, onlar gitti. Babamdan kalan hemen bütün mal varlığım gitti. Hiçbir zaman da arkaya bakmadım" demiştir. Birçok eseri Türk tiyatrosuna kazandıran, yönetmenlik yapan ve hala aktif olarak sahneye çıkan Haldun Dormen, Dormen Tiyatrosu ile tiyatroda Dormen Ekolü'nü yaratmıştır.

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Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 2

GÖKSEL KORTAY

Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olma hayali kuran ve Amerika'da eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Göksel Kortay, birçok oyunda rol alırken, birçok eseri dilimize çevirmiştir. "En büyük şımarıklığım tiyatrodur" diyen Göksel Kortay, birçok dizi ve sinema filminde de rol almıştır.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 3

MÜJDAT GEZEN

Çocukluğundan beri sanatla iç içe büyüyen Müjdat Gezen, 1963 yılında ilk özel tiyatro çalışmasını yaptı. 1967 yılında arkadaşlarıyla birlikte Halk Oyuncuları'nı kurdu. 1968 yılında ilk kez kendi özel tiyatrosunu açtı ve aynı sezon İstanbul Tiyatrosu'nda çalıştı. 1970'de sahne çalışmaları ve film çalışmalarında ve aynı zamanda TV çalışmalarında bulundu. Türkiye'de geleneksel Türk tiyatrosu eğitimi veren ilk kurum olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kuran usta isim, yıllardır birçok genç yeteneği sektöre kazandırmıştır.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 4

NEVRA SEREZLİ

1944 yılında dünyaya gelen Nevra Serezli, 1965’te Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel sanat hayatına başladı. 1971-78 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. Birçok dizide rol alan ve Sihirli Annem ile tanınan Serezli, aktif olarak iki tiyatro oyununda boy gösteriyor.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 5

METİN AKPINAR

İlk olarak 1964 yılında "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunuyla tiyatroya adım atan Metin Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı komedi filmleriyle tanındı.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 6

ALİ POYRAZOĞLU

Ali Poyrazoğlu, oyunculuğa Şehir Tiyatrolarında başladı. Özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 1972'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunu kurdu. Türk ve dünya yazarlarının modern oyunlarını sergiledi. 70 filmde başrol oynayan sanatçı, 45 oyunu Türkçeye çevirdi. Birçok filmde seslendirme yapan Poyrazoğlu, tiyatroyu en kötü şartlarda bile bırakmadığını "Tiyatro da beni bırakmadı açıkçası" sözleriyle ifade etmişti.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 7

TİLBE SARAN

Yıldız Kenter'in öğrencilerinden olan Tilbe Saran, Dormen Tiyatrosu'nda Otel Paradiso (1984) adlı oyunda ilk defa profesyonel olarak rol aldı. Yıllar boyu birçok oyunda boy gösteren Saran, 1995'te Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu ile birlikte Türkiye'de hiç sahnelenmemiş oyunları sahnelemek üzere İstanbul'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu kurdu. Birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Tilbe Saran, son olarak Çöp Adam'da izleyici karşısına çıktı.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 8

ZİHNİ GÖKTAY

1945 doğumlu Zihni Göktay, 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev almaktadır. Sahne enerjisi ve performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan "Lüküs Hayat", "Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi)" ve "Cibali Krakolu" ile akıllarda yer eden Göktay, aktif olarak "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" adlı oyunda rol alıyor.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 9

RUTKAY AZİZ

Asıl adı Ünal Aziz Rutkay'dır. Avusturya Lisesi'nde soyadları adlardan önce okunduğu için ismi "Rutkay Aziz" olarak söylenegelmiştir. Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC tiyatro okulunda tiyatro eğitimi alan usta oyuncu, tiyatro hayatına 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti. Çok sayıda dizide de rol alan usta isim, hala aktif olarak tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 10

NİLGÜN BELGÜN

İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda rol alan Nilgün Belgün, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. "Çiçek Taksi", "Yabancı Damat", "Benim Annem Bir Melek" ve "Akasya Durağı" gibi uzun soluklu dizilerde kamera karşısına geçen Belgün, "Benim tek vazgeçilmezim tiyatrodur" demişti.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 11

GENCO ERKAL

Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. Roman, öykü, şiir gibi değişik türlerden tiyatroya uyarlamalar yapan ve oyunlar çeviren Erkal, hala sahnelerde olan ustalardan biri...

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 12

İPEK BİLGİN

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan İpek Bilgin, tiyatronun yanı sıra birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde de oynamıştır. Bilgin, son yıllarda kızı Çağ Çalışkur, kurucusu olduğu Craft Tiyatro’da yönettiği oyunlar ve eğitimleriyle öne çıkmıştır.

Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur - 13

HALUK BİLGİNER

"Oyuncunun er meydanı tiyatro sahnesidir" diyen Haluk Bilginer, sanat hayatına filmlerle başladı. Ardından kariyerini tiyatroda devam ettirmek isteyen Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Bilginer, şimdilerde kurucusu olduğu Oyun Atölyesi'nde birçok oyunda sevenleriyle buluşuyor.

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