Sahnelerin yaşayan efsaneleri: Tek vazgeçilmezim tiyatrodur

HALDUN DORMEN

Tüm hayatını tiyatroya adayan bu uğurda malını mülkünü de kaybeden Haldun Dormen, anılarında "Paradan, puldan vazgeçtim bir kere. Hatta tiyatro uğruna birçok şeyi de sattım. Dairelerim vardı, onlar gitti. Babamdan kalan hemen bütün mal varlığım gitti. Hiçbir zaman da arkaya bakmadım" demiştir. Birçok eseri Türk tiyatrosuna kazandıran, yönetmenlik yapan ve hala aktif olarak sahneye çıkan Haldun Dormen, Dormen Tiyatrosu ile tiyatroda Dormen Ekolü'nü yaratmıştır.