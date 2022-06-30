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Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser

Haberler - Anadolu Ajansı | 30.06.2022 - 08:30

Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için Antalya'da konser verdi. Konseri dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.

Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 1

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesi Ukraynalı çocuklar dans gösterisi yaptı.

Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 2

Gösterinin ardından sahneye çıkan 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması birincisi, Atlantik Konseyi'nin 2022 yılı Üstün Sanatsal Liderlik ödülü sahibi Jamala, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 3

Jamala'yı dinleyenler kimi zaman hüzünlenerek gözyaşı dökerken kimi zaman da sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 4

Konsere, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Savaşsız Çocukluk Projesi Kurucusu Ruslan Shostak ve SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak'ın yanı sıra çok sayıda Ukraynalı ve Türk izleyici katıldı.

Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 5

Konserle Antalya'da farklı otellerde kalan 1500'e yakın Ukraynalı çocuğa hem moral hem dayanışma ortamı oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 6
Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 7

İşte diğer kareler...

Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 8
Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 9
Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 10
Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 11
Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 12
Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 13
Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 14
Sanatçı Jamala'dan Türkiye'de Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser - 15

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