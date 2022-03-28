Şanlıurfa'da Neolitik dönemin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak

Yeni ören yerlerinin kente katma değerinin fazla olacağını söyleyen Yaşar, "Bu bölgeleri turizmciler olarak yeterince kullanamıyorduk. Dolayısıyla burası da şehrimize gelen misafirlerimize alternatif bir tur ve güzergah olacak. Bu da şehrin ve bölgenin ekonomisine ciddi katkı sunulması demektir. Bundan, otel de acenteler de restoranlar da taşımacılık yapanlar da herkes faydalanacak" şeklinde konuştu.