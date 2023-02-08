Şarkılara yeniden hayat veren sanatçı: Müzeyyen Senar

Sanatçı hayattayken verdiği bir röportajında aşkı, "Aşkın sonu alışkanlık oluyor. Bu alışkanlık aşktan da kötü. Aşk gidiyor, geçiyor da alışkanlık gitmiyor." diyerek tanımlamıştı. Hamiyet Yüceses ve Safiye Ayla ile kendine has sesleri nedeniyle dönemin sanatçılarından ayrılan Senar, sanatıyla Zeki Müren, Bülent Ersoy, Adnan Şenses, Behiye Aksoy, Muazzez Abacı'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda sanatçı için ekol oldu.

Senar, Atatürk'le tanışmasını merhum gazeteci Savaş Ay'a şöyle anlatmıştı: "Kendimi çok mutlu hissettim. Gözümün önünde Ulu Önder, ben ve şarkılar vardı. 'Gel bakalım hanım kızım. Otur şöyle yanıma.' dedi. Çekine çekine oturdum. Atatürk, 'Bu ne güzel ses. Hadi bakalım durma, devam bakalım.' dedi."