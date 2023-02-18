Sean Penn'in Ukrayna lideri Zelenski'yi konu alan filmi Berlin Film Festivalinde

Zelenski ile zamanla yakın bir bağ kurduklarını belirten ödüllü oyuncu, "Çocuklarımı doğumda kucağıma almayı bir kenara koyarsak hayatımın en önemli anı bu adamla tanışmak ve onun cesaret dolu kalbine tanıklık etmek oldu" ifadelerini kullandı.