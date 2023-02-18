Sean Penn'in Ukrayna lideri Zelenski'yi konu alan filmi Berlin Film Festivalinde

İki Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Berlin Film Festivali'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ve Ukrayna'yı konu alan "Superpower" adlı filminin prömiyerini yaptı.
Penn ve Aaron Kaufmann tarafından çekilen belgesel türündeki filmde, oyuncu ABD'nin Ukrayna'ya destek vermesi yönünde mesajlar veriyor. Ukrayna'da artan kayıpların sonuçları olacağını belirten Zelenki, belgeselde "Eğer bugün kazanmazsak Amerikalılar bir gün savaşmak zorunda kalacak" diyor.
Ukrayna'yı "dünyanın Beatles'ı" olarak (İngiliz müzik grubu The Beatles) tanımlayan Penn, "Ön yargı barındırmayan bir film yapmadık. Oldukça ön yargılı bir film yaptık çünkü bildiğimiz tek doğru hikaye buydu" dedi.
Zelenski ile zamanla yakın bir bağ kurduklarını belirten ödüllü oyuncu, "Çocuklarımı doğumda kucağıma almayı bir kenara koyarsak hayatımın en önemli anı bu adamla tanışmak ve onun cesaret dolu kalbine tanıklık etmek oldu" ifadelerini kullandı.
Festivalin açılış seremonisine görüntülü konuşma ile bağlanan Devlet Başkanı "Sinema, dünyayı değiştiremez ama dünyayı değiştirecek insanları etkileyebilir ve onlara ilham verebilir"dedi.
Filmin adı ise, Zelenski'nin popüler komedi gösterisi "Servant of the People"da oğluna süper güçlerini kullanarak onu tüm tehlikelerden koruyacağını söylediği ana atıfta bulunuyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 16-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 73. Berlin Film Festivali'nde Ukrayna'yı öne çıkaracak birçok belgesel ve film gösterilecek.