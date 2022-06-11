Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.06.2022 - 15:24 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 15:51

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi kazılarında, Tunç Çağı'nda Batı Anadolu'daki uygarlık tarihine bakış açısını değiştirebilecek 3 bin 200 yıllık Miken heykelciği (figürin) bulundu.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 1

Türk Tarih Kurumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ayasuluk Tepesi'nde süren kazılardan elde edilen buluntular, bölgenin tarihine ışık tutuyor.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 2

MİKEN HEYKELCİĞİ BULUNDU

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda, Tunç Çağı'ndan kalma seramiklerin yanı sıra yaklaşık 5 santim yükseklik ve genişliğinde başı ve ayakları bulunamayan bir Miken heykelciği çıkarıldı.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 3

Sanat tarihi, antropoloji, genetik gibi farklı disiplinlerde uzman 25 bilim insanı, ön çalışma sonucu Miken heykelciğinin Ayasuluk Tepesi'nde Tunç Çağı yerleşimi bulunduğu konusunda kuvvetli bir kanıt olduğu görüşünde birleşti.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 4

Heykelcik, aynı zamanda Hititler'e bağlı Arzava Krallığı'nın başkenti olan Appasas'ın Selçuk ve Efes bölgesinde kurulduğu, Hititler ve Miken uygarlıkları arasında ticaret gibi birçok alanda etkileşim kurulduğu yargılarını da güçlendirdi.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 5

HEYKELCİK 13. YÜZYILA AİT

Kazı Başkanı Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu "Sondaj çalışmasında kalenin ana kaya dediğimiz zeminine kadar indiğimizde bir Miken figürü parçası ele geçti. Miken figürini, milattan önce 1200 yıllarına tarihleniyor. Bu buluntu aslında Ayasuluk Tepesi'nin Hitit döneminde başkent olan Appasas ile eşleştirilmesinin bir kanıtı daha diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 6

Mimaroğlu, birçok tarihçinin kabul etmesine rağmen mühür bulunmadan Ayasuluk Tepesi ve Appasas eşleştirmesini bilimsel olarak kesinlikle yapamayacaklarını aktardı.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 7

"EFES'İN İLK KURULDUĞU YER BURASI"

Ayasuluk Tepesi'nin son Tunç Çağı için önemli bir merkez olduğunun altını çizen Mimaroğlu, "Efes'in ilk kurulduğu yer burası. Sonuçta deniz kıyısında bir yerdi ve ticareti vardı. Son Tunç Çağı'nda Batı Anadolu ile adalar arasında ya da kıta Yunanistan arasında seramik, diğer materyaller ve maden ticaretinin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 8

TAPINMA AMACIYLA KULLANILDILAR

Miken figürinlerinin daha çok mezarlarda veya ev içlerinde tapınma amacıyla kullanıldığını düşündüklerini belirtti.

Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - 9

Tarih öncesi dönemden başlayarak yaklaşık 9 bin yıl kesintisiz yerleşimin bulunduğu Efes'te ilk yerleşim yeri olarak bilinen Ayasuluk Tepesi, bugün gezilen Efes Antik Kenti'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Selçuk şehir merkezinde bulunuyor.

M.Ö. 300'lü yıllarda bugünkü antik kent sınırlarına taşınan Efes, limanın Büyük Menderes Nehri alüvyonuyla kapanması, deprem ve Sasani akınlarıyla M.S. 7. yüzyılda yine Ayasuluk çevresindeki bölgeye taşınmıştı.

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