Selçuk'taki kazılarda Efes'i Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu

"EFES'İN İLK KURULDUĞU YER BURASI"

Ayasuluk Tepesi'nin son Tunç Çağı için önemli bir merkez olduğunun altını çizen Mimaroğlu, "Efes'in ilk kurulduğu yer burası. Sonuçta deniz kıyısında bir yerdi ve ticareti vardı. Son Tunç Çağı'nda Batı Anadolu ile adalar arasında ya da kıta Yunanistan arasında seramik, diğer materyaller ve maden ticaretinin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.