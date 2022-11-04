Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu

Hayatını konu alan ‘My Mind and Me’ adındaki belgeselini tüm dünyayla paylaşmak için gün sayan oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Selena Gomez, Rolling Stones dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
30 yaşındaki yıldız, 4 kere rehabilitasyon merkezine gittiğini ve tedavi gördüğünü söyledi. 20’li yaşlarının başında çok karanlık bir döneme girdiğini ve hayatının kontrolünün kendisinde olmadığını belirten oyuncu “Depresyonla başlardı sonra yalnızlığa dönüşürdü. Yatağımdan çıkamaz hale gelirdim. Kimsenin benimle konuşmasını istemezdim. Arkadaşlarım beni sevdiği için bana yemek getirirdi ama kimse bana ne olduğunu anlayamıyordu. Bazen haftalarca yataktan çıkmazdım, merdivenlerden inmek nefesimi keserdi” dedi.
Gomez “25 yaşına geldiğimde evlenmiş olurum sanıyordum. Evlenmeye yakın dahi olmamak beni yıktı. Çok saçmaydı ama gerçekten hayatımın sona erdiğini düşünmüştüm” dedi.
Ünlülerin olduğu gruplara çok dahil olmadığını belirten şarkıcı “Sektördeki tek arkadaş Taylor Swift idi. O hayata ait olmadığımı hissederdim. Herkes harika hayatlar yaşadığını sanırdım. İnanılmaz bir pozisyondaydım ama mutlu muydum?” dedi.
Hiç intihar etmediğini ama etmeyi yıllarca planladığını söyleyen oyuncu “Dünya ben olmazsam daha iyi bir yer olur diye düşündüm” dedi.
2018 yılında sesler duymaya başladığını ve akıl sağlığının giderek bozulduğunu söyleyen oyuncu, kimseye güvenemediği ve herkesin ona zarar vermek istediği paranoya döneminden bahsetti. Arkadaşlarının kendis için ‘tanınmaz’ ifadesini kullandığını belirten oyuncu, bu ruh halinden kurtulmayı ilaçlar sayesinde başardığını söyledi.
Kendisine bipolar teşhisi konulan oyuncu, aldığı ilaçlardan dolayı konuşmakta zorlandığını ve bazı zamanlarda nerede olduğunu unuttuğunu söyledi. Gomez, “Bipolar olduğumu kabullenmem çok güç gerektirdi” dedi.
Kendisine bipolar teşhisi konulan oyuncu, aldığı ilaçlardan dolayı konuşmakta zorlandığını ve bazı zamanlarda nerede olduğunu unuttuğunu söyledi. Gomez, “Bipolar olduğumu kabullenmem çok güç gerektirdi” dedi.
“Artık 30 yaşındayım, anın tadını çıkarıyorum. Eğer aklımı kaybettiğim o dönem olmasaydı şu an burada olmazdım. Eğer lupus hastalığım, bipolar teşhisim olmasaydı muhtemelen devamlı güzel kıyafetler giyen o kişilerden olurdum. Bunu düşünmek bile beni kötü hissettiriyor” dedi.
Eski sevgilisi Justin Bieber’ın eşi ile samimi pozlar veren yıldız, o ünlü fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu. Gomez, “Çok da büyük bir mesela değil. Mesele bile değil” dedi. Dergiye verdiği röportajda oyuncu, birinin (Hailey Bieber) kendisi hakkında bir yorum yaptığını ve kendini iki gün boyunca ‘kötü’ hissettiğini söyledi.