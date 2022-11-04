Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu

İNTİHAR ETMEYİ PLANLADI

Hiç intihar etmediğini ama etmeyi yıllarca planladığını söyleyen oyuncu “Dünya ben olmazsam daha iyi bir yer olur diye düşündüm” dedi.

2018 yılında sesler duymaya başladığını ve akıl sağlığının giderek bozulduğunu söyleyen oyuncu, kimseye güvenemediği ve herkesin ona zarar vermek istediği paranoya döneminden bahsetti. Arkadaşlarının kendis için ‘tanınmaz’ ifadesini kullandığını belirten oyuncu, bu ruh halinden kurtulmayı ilaçlar sayesinde başardığını söyledi.