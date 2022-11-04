Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu

Hem şarkıcı hem de oyuncu kimliğiyle öne çıkan Selena Gomez, belgeselini paylaşmaya hazırladığı şu günlerde Rolling Stones dergisine röportaj verdi. Gomez, bipolar teşhisi, ünlü arkadaşları, çocuk sahip olma isteği ve Hailey Bieber ile çekildiği meşhur poz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 1

Hayatını konu alan ‘My Mind and Me’ adındaki belgeselini tüm dünyayla paylaşmak için gün sayan oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Selena Gomez, Rolling Stones dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 2

"YATAĞIMDAN ÇIKAMAZ HALE GELİRDİM"

30 yaşındaki yıldız, 4 kere rehabilitasyon merkezine gittiğini ve tedavi gördüğünü söyledi. 20’li yaşlarının başında çok karanlık bir döneme girdiğini ve hayatının kontrolünün kendisinde olmadığını belirten oyuncu “Depresyonla başlardı sonra yalnızlığa dönüşürdü. Yatağımdan çıkamaz hale gelirdim. Kimsenin benimle konuşmasını istemezdim. Arkadaşlarım beni sevdiği için bana yemek getirirdi ama kimse bana ne olduğunu anlayamıyordu. Bazen haftalarca yataktan çıkmazdım, merdivenlerden inmek nefesimi keserdi” dedi.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 3

"25'İMDE EVLİ OLURUM SANDIM"

Gomez “25 yaşına geldiğimde evlenmiş olurum sanıyordum. Evlenmeye yakın dahi olmamak beni yıktı. Çok saçmaydı ama gerçekten hayatımın sona erdiğini düşünmüştüm” dedi.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 4

"KENDİMİ BU HAYATA AİT HİSSETMEDİM"

Ünlülerin olduğu gruplara çok dahil olmadığını belirten şarkıcı “Sektördeki tek arkadaş Taylor Swift idi. O hayata ait olmadığımı hissederdim. Herkes harika hayatlar yaşadığını sanırdım. İnanılmaz bir pozisyondaydım ama mutlu muydum?” dedi.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 5

İNTİHAR ETMEYİ PLANLADI

Hiç intihar etmediğini ama etmeyi yıllarca planladığını söyleyen oyuncu “Dünya ben olmazsam daha iyi bir yer olur diye düşündüm” dedi.

2018 yılında sesler duymaya başladığını ve akıl sağlığının giderek bozulduğunu söyleyen oyuncu, kimseye güvenemediği ve herkesin ona zarar vermek istediği paranoya döneminden bahsetti. Arkadaşlarının kendis için ‘tanınmaz’ ifadesini kullandığını belirten oyuncu, bu ruh halinden kurtulmayı ilaçlar sayesinde başardığını söyledi.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 6

BİPOLAR TEŞHİSİ KONULDU

Kendisine bipolar teşhisi konulan oyuncu, aldığı ilaçlardan dolayı konuşmakta zorlandığını ve bazı zamanlarda nerede olduğunu unuttuğunu söyledi. Gomez, “Bipolar olduğumu kabullenmem çok güç  gerektirdi” dedi.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 7

ÇOCUĞU OLMAYABİLİR

Kendisine bipolar teşhisi konulan oyuncu, aldığı ilaçlardan dolayı konuşmakta zorlandığını ve bazı zamanlarda nerede olduğunu unuttuğunu söyledi. Gomez, “Bipolar olduğumu kabullenmem çok güç  gerektirdi” dedi.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 8

“Artık 30 yaşındayım, anın tadını çıkarıyorum. Eğer aklımı kaybettiğim o dönem olmasaydı şu an burada olmazdım. Eğer lupus hastalığım, bipolar teşhisim olmasaydı muhtemelen devamlı güzel kıyafetler giyen o kişilerden olurdum. Bunu düşünmek bile beni kötü hissettiriyor” dedi.

Selena Gomez intihar etmeyi planladığını söyledi: Dünya bensiz daha iyi olurdu - 9

O FOTOĞRAFLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Eski sevgilisi Justin Bieber’ın eşi ile samimi pozlar veren yıldız, o ünlü fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu. Gomez, “Çok da büyük bir mesela değil. Mesele bile değil” dedi. Dergiye verdiği röportajda oyuncu, birinin (Hailey Bieber) kendisi hakkında bir yorum yaptığını ve kendini iki gün boyunca ‘kötü’ hissettiğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

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