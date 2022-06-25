Sıla Times Meydanı'nda

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 14:50 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 14:56
Tüm gün boyunca Equal listesinde yer alan Sıla’nın videosunu Spotify’ın resmi sosyal medya hesabı paylaştı.
Videonun olduğu paylaşıma "Velhasıl, Türkiye'nin güçlü kadın seslerini bir araya getiren EQUAL Türkiye'nin kapak yıldızı Sıla'nın Times Meydanı'nı aydınlattığı bir güne merhaba dedik" notu düşüldü.
Şarkıcı listeye girmesini sosyal medya hesabında “İlham veren, cesur, üretken, hür ruhlu tüm kadınlara selamlar olsun” sözleriyle ifade etti.