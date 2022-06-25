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Sıla Times Meydanı'nda

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 14:50 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 14:56

Sıla, New York’taki ünlü Times Meydanı’nda Spotify Equal Türkiye listesine kapak oldu.

Sıla Times Meydanı'nda - 1

Yeni albümü ‘Şarkıcı’nın çıkış şarkısı ‘Velhasıl’ ile Equal Listesinde kapak olan , Times Meydanı’nda dijital ekranda yer aldı.

Sıla Times Meydanı'nda - 2

Tüm gün boyunca Equal listesinde yer alan Sıla’nın videosunu Spotify’ın resmi sosyal medya hesabı paylaştı.

Sıla Times Meydanı'nda - 3

Videonun olduğu paylaşıma "Velhasıl, Türkiye'nin güçlü kadın seslerini bir araya getiren EQUAL Türkiye'nin kapak yıldızı Sıla'nın Times Meydanı'nı aydınlattığı bir güne merhaba dedik" notu düşüldü.

Sıla Times Meydanı'nda - 4

Şarkıcı listeye girmesini sosyal medya hesabında “İlham veren, cesur, üretken, hür ruhlu tüm kadınlara selamlar olsun” sözleriyle ifade etti.

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