Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi)

"Barbie" ve "Oppenheimer", vizyondaki dördüncü haftalarında da ABD gişesinde liste başı olmayı sürdürüyor. Hafta sonu 34 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Barbie'nin Amerika'daki toplam hasılatı 526,3 milyon dolara, kürsel hasılatı ise 1 milyar 183 milyon dolara ulaştı. Greta Gerwig, ABD'de tüm zamanların en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ve aynı zamanda dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni olarak sinema tarihine geçti. İşte 11-13 Ağustos hafta sonunda ABD sinemalarında en çok seyredilen filmler ve hasılat rakamları...

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 1

10. Indiana Jones ve Kader Kadranı

899 bin dolar

N-LIFE HABERLERİ

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 2

9. Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

4,7 milyon dolar

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 3

8. Sound of Freedom

4,8 milyon dolar

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 4

7. Talk to Me

5,1 milyon dolar

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 5

6.  Perili Köşk

5,6 milyon dolar

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 6

5.  The Last Voyage of the Demeter

6,5 milyon dolar

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 7

4. Meg 2: Çukur

13 milyon dolar

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 8

3. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

16 milyon dolar

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 9

2. Oppenheimer

19 milyon dolar

Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi) - 10

1. Barbie

34 milyon dolar

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