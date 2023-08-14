Sinemada Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı tam gaz! (11-13 Ağustos 2023 ABD gişesi)
"Barbie" ve "Oppenheimer", vizyondaki dördüncü haftalarında da ABD gişesinde liste başı olmayı sürdürüyor. Hafta sonu 34 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Barbie'nin Amerika'daki toplam hasılatı 526,3 milyon dolara, kürsel hasılatı ise 1 milyar 183 milyon dolara ulaştı. Greta Gerwig, ABD'de tüm zamanların en çok hasılat yapan kadın yönetmeni ve aynı zamanda dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni olarak sinema tarihine geçti. İşte 11-13 Ağustos hafta sonunda ABD sinemalarında en çok seyredilen filmler ve hasılat rakamları...
10. Indiana Jones ve Kader Kadranı
899 bin dolar