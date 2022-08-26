Galeri

Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 26.08.2022 - 14:17

Niğde'de Sırçalıtepe'deki kazılarda, 9 bin 300 yıl önceki yerleşik hayata dair izler bulundu.

Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 1

Niğde'nin Kayırlı köyünde Sırçalıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda bulunan obsidyen ve kemik aletler, bölgede yerleşik hayatın 9 bin 300 yıl öncesine uzandığını ortaya çıkardı.

Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 2

Höyüğün, volkanik Kapadokya bölgesinde obsidyen kaynaklarına yakın bir alanda olduğu belirtildi. 2016'da yapılan ilk yüzey araştırmalarında, obsidyen işleme alanı, kemik ve sürtme taş aletlerinin dikkatlerini çektiği biliniyor.

Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 3

FARKLI TÜRDE OBJELER BULUNDU

Atölye çalışmalarının sürdüğü belirtilirken yerleşik hayata dair gündelik aktivitelerinde kullanılmış bazı kemik, obsidyen aletler ile birtakım süslenme amaçlı kullanıldığı düşünülen boncuklar ve diğer objeler bulundu.

Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 4

Buluntular arasında kazı bezemeyle şekillendirilmiş kemik bir obje bulunuyor. Daha önce örneği görülmemiş olan objenin gelecekte benzer örnekleri ortaya çıkınca yorumlanması bekleniyor.

Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 5

9 BİN YILLIK TARİH

Kazılarda bulunan baskı düzeltili oval ok uçlarının günümüzden 9 bin 600-9 bin 300 yıl öncesine uzandığı tahmin ediliyor. Bölgenin Niğde'nin il sınırları içinde en eski yerleşim yeri olduğu tespit edildi.

İşte Sırçalıtepe'deki kazılardan görseller...

Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 6
Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 7
Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 8
Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 9
Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 10
Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 11
Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 12
Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu - 13

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER