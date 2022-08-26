Sırçalıtepe'deki kazılarda yerleşik hayata dair izler bulundu

9 BİN YILLIK TARİH

Kazılarda bulunan baskı düzeltili oval ok uçlarının günümüzden 9 bin 600-9 bin 300 yıl öncesine uzandığı tahmin ediliyor. Bölgenin Niğde'nin il sınırları içinde en eski yerleşim yeri olduğu tespit edildi.

İşte Sırçalıtepe'deki kazılardan görseller...