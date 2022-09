Sonsuza Dek 27 Kulübü'nün üyesi kalacak Amy Winehouse yaşasaydı 39 yaşında olacaktı

1955 yılından bu yana her yıl Londra'da Britanya Besteci ve Şarkı Yazarları Akademisi tarafından takdim edilen Ivor Novello Ödülleri'nde 2008 yılındaki en büyük ödül için 2 adaylığı bulunan ilk sanatçı Amy Winehouse oldu. Love Is A Losing Game ve You Know I'm No Good şarkıları Sözü ve Müziği En İyi Şarkı dalında birbiriyle yarışıyordu. Love Is A Losing Game ile ödülü alan Wibehouse aynı zamanda, 2006'de En İyi Çağdaş Şarkı ödülü kazanan Rehab şarkısı ile de En Çok Satan İngiliz Şarkısı ödülüne adaydı.