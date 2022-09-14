Sonsuza Dek 27 Kulübü'nün üyesi kalacak Amy Winehouse yaşasaydı 39 yaşında olacaktı

Basın Winehouse'ı çok sevdi. Frank çıktığı anda listelerin başına yerleşti ve Winehouse'a ödül üzerine ödül kazandırdı. BRIT Ödülleri'nde Kadın Solo Sanatçı (British Female Solo Artist) ve Kentsel Eylem (British Urban Act) dallarında aday olan Winehouse, Stronger Than Me ile Ivor Novello Şarkı Sözü Ödülleri'nde En çağdaş Eser (Best Contemporary Song) dalında ödül aldı.

Ancak ne yazık ki Winehouse İngiltere'de Platin Plak da kazanan albümünden pek de hoşnut değildi. 2006'da The Sun gazetesine verdiği röportajda "Frank albümünü artık dinleyemiyorum bile. Aslında hiçbir zaman dinleyemedim" demişti.