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Star Wars karakteri Han Solo'nun ikonik silahı rekor fiyata satıldı

Haberler - ntv.com.tr | 31.08.2022 - 14:01 - Son Güncelleme : 31.08.2022 - 14:07

Kült bilim kurgu serisi Star Wars’ta Harrison Ford’un canlandırdığı Han Solo'nun ikonik silahı rekor fiyata alıcı buldu.

Star Wars karakteri Han Solo'nun ikonik silahı rekor fiyata satıldı - 1

George Lucas’ın yönettiği ünlü bilim kurgu-aksiyon serisi ’ta Han Solo karakterinin kullandığı silah açık artırmaya çıktı.

Star Wars karakteri Han Solo'nun ikonik silahı rekor fiyata satıldı - 2

Ünlü oyuncu Harrison Ford'un seride kullandığı silah, müzayedede 1 milyon dolara satıldı.

Star Wars karakteri Han Solo'nun ikonik silahı rekor fiyata satıldı - 3

Ford’un Star Wars Episode IV: A New Hope filminde sık sık kullandığı ikonik blaster tabancası, sadece boş atış yapmak için modifiye edilmişti.

Star Wars karakteri Han Solo'nun ikonik silahı rekor fiyata satıldı - 4

BEKLENTİLERİ AŞTI

Daily Mail’in haberine göre, DL-44 Heavy Blaster Pistol adlı silahın yaklaşık 500 bin dolarlık bir teklif alması bekleniyordu. Ancak silah beklentileri aşarak 1 milyon 57 bin dolara satıldı.

Star Wars karakteri Han Solo'nun ikonik silahı rekor fiyata satıldı - 5

Han Solo karakterinin düşmanlarını korkutmak için kullandığı silah, Star Wars koleksiyonerlerinin en çok aradığı parçalardan biri olarak kabul ediliyor. 

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