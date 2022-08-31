Star Wars karakteri Han Solo'nun ikonik silahı rekor fiyata satıldı

Haberler - ntv.com.tr | 31.08.2022 - 14:01 - Son Güncelleme : 31.08.2022 - 14:07
George Lucas’ın yönettiği ünlü bilim kurgu-aksiyon serisi Star Wars’ta Han Solo karakterinin kullandığı silah açık artırmaya çıktı.
Ünlü oyuncu Harrison Ford'un seride kullandığı silah, müzayedede 1 milyon dolara satıldı.
Ford’un Star Wars Episode IV: A New Hope filminde sık sık kullandığı ikonik blaster tabancası, sadece boş atış yapmak için modifiye edilmişti.
Daily Mail’in haberine göre, DL-44 Heavy Blaster Pistol adlı silahın yaklaşık 500 bin dolarlık bir teklif alması bekleniyordu. Ancak silah beklentileri aşarak 1 milyon 57 bin dolara satıldı.
Han Solo karakterinin düşmanlarını korkutmak için kullandığı silah, Star Wars koleksiyonerlerinin en çok aradığı parçalardan biri olarak kabul ediliyor.