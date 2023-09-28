Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You

Kitapları sinemaya uyarlanan, korku romanlarının efsanevi yazarı Stephen King, "No One Will Save You" adlı korku filmini önerirken, filmin özelliklerini sıraladı.

Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You - 1

"Sis", "O" ve "Hayvan Mezarlığı" gibi kitapların usta yazarı Stephen King, hayranlarına yeni bir bilimkurgu ve korku türünde film önerdi: No One Will Save You.

Eserleri Cinnet (The Shining), O (It) gibi kültleşmiş filmlere uyarlanan King, "No One Will Save You" adlı filmi "zekice" ve "cesur" olarak nitelendirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You - 2

ALACAKARANLIK KUŞAĞI İLE KIYASLADI

Twitter'dan yaptığı paylaşımla filmi öven King, film için, "No One Will Save You: Zekice, cesur, kapsayıcı, korkutucu. Buna uzaktan yakından benzeyen bir şey bulmak için 60 yıl öncesine, Alacakaranlık Kuşağı'nın (The Twilight Zone) The Invaders bölümüne gitmeniz gerekiyor" yorumunu yaptı.

Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You - 3

King'in, "No One Will Save You" filmini kıyasladığı "Alacakaranlık Kuşağı", 1959 ile 1964 arasında yayımlanan ABD yapımı bilimkurgu ve korku türünde bir antoloji dizisi.

Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You - 4

Brian Duffield'in yönetmenliğini üstlendiği "No One Will Save You" filminin başrolünde Kaitlyn Dever yer alıyor. Dever'ın canlandırdığı Brynn, çocukluk evinin duvarları arasında teselli bulan genç bir münzeviyken, bir gece doğaüstü davetsiz misafirlerin tuhaf sesleriyle uyanıyor.

Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You - 5

King, daha önce de film önerisinde bulunmuştu. Geçen ay King, yönetmen Guillermo del Toro gibi katılarak Drakula'nın Londra'ya yolculuğunu konu alan "The Last Voyage of the Demeter" adlı korku filmini övmüştü.

André Øvredal'ın yönettiği filmin başrollerinde Liam Cunningham, Corey Hawkins, Aisling Franciosi ve Oppenheimer'da oynayan David Dastmalchian yer alıyor.

Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You - 6

"The Last Voyage of the Demeter", Bram Stoker'ın 1897 tarihli romanının Captain's Log bölümünden uyarlandı. Bu bölümde, Karadeniz'in Varna limanından İngiltere'nin Whitby kentine doğru yola çıkan Demeter adlı ticaret gemisinin talihsiz kaderini anlatılıyor.

Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You - 7

KING'İN EN BEĞENDİĞİ DİZİ

King, mayıs ayında da en beğendiği diziyi "The Wire" olarak açıklamıştı. David Simon tarafından yaratılan The Wire dizisi, televizyonda yayımlandığı dönemde düşük izlenme oranlarına sahip olsa da tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor. 2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan dizinin kadrosunda Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER