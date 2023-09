Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You

"Sis", "O" ve "Hayvan Mezarlığı" gibi kitapların usta yazarı Stephen King, hayranlarına yeni bir bilimkurgu ve korku türünde film önerdi: No One Will Save You.

Eserleri Cinnet (The Shining), O (It) gibi kültleşmiş filmlere uyarlanan King, "No One Will Save You" adlı filmi "zekice" ve "cesur" olarak nitelendirdi.