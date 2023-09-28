Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You

KING'İN EN BEĞENDİĞİ DİZİ

King, mayıs ayında da en beğendiği diziyi "The Wire" olarak açıklamıştı. David Simon tarafından yaratılan The Wire dizisi, televizyonda yayımlandığı dönemde düşük izlenme oranlarına sahip olsa da tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor. 2002 ile 2008 yılları arasında yayınlanan dizinin kadrosunda Dominic West, John Doman, Deirdre Lovejoy ve Wendell Pierce gibi isimler yer alıyor.