Stephen King'den korku filmi önerisi: No One Will Save You
Kitapları sinemaya uyarlanan, korku romanlarının efsanevi yazarı Stephen King, "No One Will Save You" adlı korku filmini önerirken, filmin özelliklerini sıraladı.
"Sis", "O" ve "Hayvan Mezarlığı" gibi kitapların usta yazarı Stephen King, hayranlarına yeni bir bilimkurgu ve korku türünde film önerdi: No One Will Save You.
Eserleri Cinnet (The Shining), O (It) gibi kültleşmiş filmlere uyarlanan King, "No One Will Save You" adlı filmi "zekice" ve "cesur" olarak nitelendirdi.