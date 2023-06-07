Studio Ghibli, Hayao Miyazaki'nin son filmine dair bilgileri sır gibi saklıyor

Japonya'nın yıllardır en çok beklenen filmlerinden biri olan "How Do You Live?" (Nasıl Yaşıyorsun?), 14 Temmuz'da ülkede prömiyer yapacak.
"How Do You Live?" filmi; "Ruhların Kaçışı" (Spirited Away), "Prenses Mononoke" (Princess Mononoke) ve "Komşum Totoro" (My Neighbour Totoro) gibi animasyon klasiklerinin de dahi yaratıcısı Hayao Miyazaki için dokunaklı bir veda olacak.
Japon yazar Genzaburo Yoshino'nun 1937 tarihli aynı adlı romanından esinlenen film, babası küçükken ölen genç bir çocuğun ergenliğe giriş öyküsünü konu alıyor.
Studio Ghibli bugüne kadar proje hakkında çok az ayrıntı verdi ve film vizyona girmeden önce fragman yayınlamayı planlamıyor.
Ghibli'nin baş yapımcısı Toshio Suzuki, geçen hafta Japon dergisi Bungei Shunji'ye verdiği röportajda, stüdyonun film vizyona girene kadar sessizliğini koruyacağını doğruladı.
Suzuki, "Şirket faaliyetlerinin bir parçası olarak, Ghibli yıllarca insanların filmlerimizi izlemeye gelmesini istedi. Bu yüzden bunun üzerine düşündük ve bu yolda birçok farklı şey yaptık ama bu sefer 'Eh, bunu yapmamıza gerek yok' dedik. Daha önce yaptığınız şeyi tekrar tekrar yapmaktan sıkılıyorsunuz. Bu yüzden farklı bir şey yapmak istedik" dedi.
Toshio Suzuki, "Bu yaz (How Do You Live?'le aynı zamanlarda vizyona girecek bir Amerikan filmi var. Onun için üç fragman yaptılar ve teker teker yayımladılar. Üçünü de izlerseniz, o filmde olup bitecek her şeyi öğrenirsiniz. Peki sinemaseverler bu konuda ne düşünüyor? Tüm fragmanları gördükten sonra filmi gerçekten izlemek istemeyecek insanlar olmalı. Ben de bunun tersini yapmak istedim" dedi.
"How Do You Live?" filminin ABD ve Birleşik Krallık'taki vizyon tarihleri henüz açıklanmadı.