Studio Ghibli, Hayao Miyazaki'nin son filmine dair bilgileri sır gibi saklıyor

Toshio Suzuki, "Bu yaz (How Do You Live?'le aynı zamanlarda vizyona girecek bir Amerikan filmi var. Onun için üç fragman yaptılar ve teker teker yayımladılar. Üçünü de izlerseniz, o filmde olup bitecek her şeyi öğrenirsiniz. Peki sinemaseverler bu konuda ne düşünüyor? Tüm fragmanları gördükten sonra filmi gerçekten izlemek istemeyecek insanlar olmalı. Ben de bunun tersini yapmak istedim" dedi.



"How Do You Live?" filminin ABD ve Birleşik Krallık'taki vizyon tarihleri henüz açıklanmadı.