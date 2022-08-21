Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi

2017-2022 yılları arasında Dubai, Singapur, Tayland, Tayvan, Türkiye, Rusya ve Maldivler dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında toplam 14 kişisel sergi açan Olga, 11 Uluslararası sanat fuarı ve farklı etkinliklere de özel katılımcı ve konuşmacı olarak katıldı.