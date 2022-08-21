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Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi

Haberler | 21.08.2022 - 15:44 - Son Güncelleme : 21.08.2022 - 15:49

Ünlü Rus su altı ressamı Olga Belka, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini Bodrum'da açtı.

Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi - 1

Dünyanın ilk su altı ressamı olan Rus Olga Belka, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini 'da açtı. 

Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi - 2

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ve sanatseverlerin katılımı ile açılırken, Belka açılışa canlı bağlantı ile katılarak, eserleri ve yaratım süreci ile ilgili soruları cevapladı.

Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi - 3

İki tutkusu, tüplü dalış ve resmi birleştirerek yıllar içinde kendi başına özel bir teknik geliştiren sanatçı Belga, tuzlu suda çözünmeyen boya ile tamamen çevre dostu sanat eserleri yaratan dünya çapındaki tek sualtı portre ressamı.

Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi - 4

2017-2022 yılları arasında Dubai, Singapur, Tayland, Tayvan, Türkiye, Rusya ve Maldivler dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında toplam 14 kişisel sergi açan Olga, 11 Uluslararası sanat fuarı ve farklı etkinliklere de özel katılımcı ve konuşmacı olarak katıldı. 

Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi - 5

Sualtı dünyasının güzellikleri ve çevreyi koruma ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen Olga Belka’nın heyecan verici hikayeleri içeren eserleri, 15 Ekim’e kadar Bodrum'da sergilenecek. Sergide ayrıca sanatçının Bodrum koylarından birinde yarattığı eseri 'Bodrum Gülü' de bulunuyor.

Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi - 6

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