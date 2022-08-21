Su altı ressamı Olga Belka'dan ilk kişisel sergi

Haberler | 21.08.2022 - 15:44 - Son Güncelleme : 21.08.2022 - 15:49
Dünyanın ilk su altı ressamı olan Rus Olga Belka, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini Bodrum'da açtı.
Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ve sanatseverlerin katılımı ile açılırken, Belka açılışa canlı bağlantı ile katılarak, eserleri ve yaratım süreci ile ilgili soruları cevapladı.
İki tutkusu, tüplü dalış ve resmi birleştirerek yıllar içinde kendi başına özel bir teknik geliştiren sanatçı Belga, tuzlu suda çözünmeyen boya ile tamamen çevre dostu sanat eserleri yaratan dünya çapındaki tek sualtı portre ressamı.
2017-2022 yılları arasında Dubai, Singapur, Tayland, Tayvan, Türkiye, Rusya ve Maldivler dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında toplam 14 kişisel sergi açan Olga, 11 Uluslararası sanat fuarı ve farklı etkinliklere de özel katılımcı ve konuşmacı olarak katıldı.
Sualtı dünyasının güzellikleri ve çevreyi koruma ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen Olga Belka’nın heyecan verici hikayeleri içeren eserleri, 15 Ekim’e kadar Bodrum'da sergilenecek. Sergide ayrıca sanatçının Bodrum koylarından birinde yarattığı eseri 'Bodrum Gülü' de bulunuyor.