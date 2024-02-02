Tarantino'nun son filmi için Brad Pitt'e teklif gitti! Hollywood efsaneleri yeniden bir arada
Pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino'nun kariyerinin son filmi olarak nitelendirdiği "The Movie Critic" için meraklı bekleyiş başladı. Brad Pitt'e filmde yer alması için teklif gittiği ortaya çıktı.
"Ucuz Roman", "Soysuzlar Çetesi", "Bir Zamanlar... Hollywood'da", "Rezervuar Köpekleri", "Kill Bill" gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino'nun onuncu ve son filmi için hazırlıkları sürüyor.
"The Movie Critic" adını taşıyacak ve çekimleri Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen filmin 1970'lerde Los Angeles'ta geçmesi planlanıyor.