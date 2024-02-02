Tarantino'nun son filmi için Brad Pitt'e teklif gitti! Hollywood efsaneleri yeniden bir arada

Pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino'nun kariyerinin son filmi olarak nitelendirdiği "The Movie Critic" için meraklı bekleyiş başladı. Brad Pitt'e filmde yer alması için teklif gittiği ortaya çıktı.

Tarantino'nun son filmi için Brad Pitt'e teklif gitti! Hollywood efsaneleri yeniden bir arada - 1

"Ucuz Roman", "Soysuzlar Çetesi", "Bir Zamanlar... Hollywood'da", "Rezervuar Köpekleri", "Kill Bill" gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino'nun onuncu ve son filmi için hazırlıkları sürüyor.

"The Movie Critic" adını taşıyacak ve çekimleri Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen filmin 1970'lerde Los Angeles'ta geçmesi planlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tarantino'nun son filmi için Brad Pitt'e teklif gitti! Hollywood efsaneleri yeniden bir arada - 2

THE MOVE CRITIC NE HAKKINDA?

Filmle ilgili birçok ayrıntı henüz açıklanmasa da "The Movie Critic"in tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin ediliyor.

Tarantino'nun son filmi için Brad Pitt'e teklif gitti! Hollywood efsaneleri yeniden bir arada - 3

PITT BAŞROLDE OLABİLİR

Filmde rol alması için Brad Pitt'e teklif gittiği ortaya çıktı. Pitt, Formula One filminin çekimleri nedeniyle bu yıl oldukça meşgul olacak gibi görünse de Pitt'in yılın ortasında veya sonlarına doğru The Movie Critic filminin çekimlerine başlayabileceği belirtiliyor.

Filmin yapımcılığını henüz bir film şirketi üstlenmedi.

Tarantino'nun son filmi için Brad Pitt'e teklif gitti! Hollywood efsaneleri yeniden bir arada - 4

PITT VE TARANTINO KAÇ KEZ FİLM YAPTI?

Pitt ile Tarantino ile daha önce Soysuzlar Çetesi (2009) ve Bir Zamanlar...Hollywood'da (2019) filmlerinde birlikte çalıştı.

Pitt, Bir Zamanlar...Hollywood'da filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

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