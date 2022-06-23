Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı

Haberler | 23.06.2022 - 10:59
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Tarihi Ani Ören Yeri'nde tarihi eser ve kalıntıların çıkarılması amacıyla kazı çalışmaları yeniden başladı.
Kars'ta Arpaçay nehrinin geçtiği vadide yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi.
Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri'nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.
Bundan dolayı ‘Dünya Kenti’, ‘Medeniyetler Beşiği’, ‘Binbir Kilise’ ve ‘40 Kapılı Şehir’ olarak da adlandırılan Ani'de cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.
Her yıl yerli yabancı çok sayıda turisti ağırlayan, tarihte Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan ve 11. ile 12. yüzyıla ait Türk-İslam mimarisi eserleriyle de öne çıkan Ani, 2016'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi iş birliğinde yürütülen ve kışın başta olmak üzere zaman zaman ara verilen çalışmalara bu yıl yeniden başlandı.
KAÜ Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığındaki kazı çalışmalarına 17 üniversiteden bilim insanları, sanat tarihçiler ile arkeologlar, antropologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan bir ekip katılıyor.
Öncelikle kazı yapılacak alanları belirleyerek çalışmalarına başlayan ekip, Ani'de yer altındaki tarihi yapı ve eserleri gün yüzüne çıkartmak için dört farklı noktada hummalı çalışma gerçekleştiriyor.
Ani'de bu sezon kazı çalışmaları ekim ayına kadar sürecek daha sonra ortaya çıkartılan eserlerin tasnif, restore ve konservasyon işlemleri yapılacak.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Ani Ören Yeri'nin beş bin yıllık tarihiyle çok önemli bir kent olduğunu söyleyerek, "Ani, 1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın gerçekleştirdiği fetihle Anadolu'nun Türklere açılan ilk kapısı olmuş ve nihayetinde Anadolu Türk mimarisinin ve Türk şehirciliğinin başlangıç noktası haline gelmiştir. Bu yüzden şehir her türden inşa edilen eserlerle şenlendirilmiş ve canlandırılmıştır” dedi.