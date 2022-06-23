Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı

"BEŞ BİN YILLIK TARİHİYLE ÇOK ÖNEMLİ BİR KENT"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Ani Ören Yeri'nin beş bin yıllık tarihiyle çok önemli bir kent olduğunu söyleyerek, "Ani, 1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın gerçekleştirdiği fetihle Anadolu'nun Türklere açılan ilk kapısı olmuş ve nihayetinde Anadolu Türk mimarisinin ve Türk şehirciliğinin başlangıç noktası haline gelmiştir. Bu yüzden şehir her türden inşa edilen eserlerle şenlendirilmiş ve canlandırılmıştır” dedi.