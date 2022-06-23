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Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı

Haberler | 23.06.2022 - 10:59

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Tarihi Ani Ören Yeri'nde, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması amacıyla bilim insanları, sanat tarihçiler, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan bir ekip yeniden kazı çalışması başlattı.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 1

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Tarihi Ani Ören Yeri'nde tarihi eser ve kalıntıların çıkarılması amacıyla kazı çalışmaları yeniden başladı.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 2

'ta Arpaçay nehrinin geçtiği vadide yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 3

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri'nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 4

Bundan dolayı ‘Dünya Kenti’, ‘Medeniyetler Beşiği’, ‘Binbir Kilise’ ve ‘40 Kapılı Şehir’ olarak da adlandırılan Ani'de cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 5

Her yıl yerli yabancı çok sayıda turisti ağırlayan, tarihte Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan ve 11. ile 12. yüzyıla ait Türk-İslam mimarisi eserleriyle de öne çıkan Ani, 2016'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 6

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi iş birliğinde yürütülen ve kışın başta olmak üzere zaman zaman ara verilen çalışmalara bu yıl yeniden başlandı.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 7

ANİ’DEKİ KAZI ÇALIŞMALARI DÖRT FARKLI NOKTADA YAPILIYOR

KAÜ Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığındaki kazı çalışmalarına 17 üniversiteden bilim insanları, sanat tarihçiler ile arkeologlar, antropologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan bir ekip katılıyor.

Öncelikle kazı yapılacak alanları belirleyerek çalışmalarına başlayan ekip, Ani'de yer altındaki tarihi yapı ve eserleri gün yüzüne çıkartmak için dört farklı noktada hummalı çalışma gerçekleştiriyor.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 8

Ani'de bu sezon kazı çalışmaları ekim ayına kadar sürecek daha sonra ortaya çıkartılan eserlerin tasnif, restore ve konservasyon işlemleri yapılacak.

Tarihi Ani Ören Yeri'nde kazılar yeniden başladı - 9

"BEŞ BİN YILLIK TARİHİYLE ÇOK ÖNEMLİ BİR KENT"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Ani Ören Yeri'nin beş bin yıllık tarihiyle çok önemli bir kent olduğunu söyleyerek, "Ani, 1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın gerçekleştirdiği fetihle Anadolu'nun Türklere açılan ilk kapısı olmuş ve nihayetinde Anadolu Türk mimarisinin ve Türk şehirciliğinin başlangıç noktası haline gelmiştir. Bu yüzden şehir her türden inşa edilen eserlerle şenlendirilmiş ve canlandırılmıştır” dedi.

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