Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı

Birbirinden prestijli filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali hız kesmeden devam ediyor.
HBO imzalı "The Idol" dizisin prömiyeri dün akşam gerçekleşti. Prömiyerde filmin yönetmeni Sam Levinson ve dizi kadrosundan The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp, Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimler yer aldı.
"Starboy", "Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'in ilk kez oyuncu olduğu dizi, içerdiği sahneler nedeniyle tartışma konusu olmuştu.
Dizide yer alan cinsel içerikli sahneler bazı eleştirmenler tarafından aşırı bulunmuştu. Pop yıldızı Britney Spears gibi yıldızların hayatına atıfta bulunan dizide, Johnny Depp'in kızı Lily-Rose, annesinin ölümünü atlatmaya çalışan ünlü pop şarkıcısı Jocelyn'i canlandırıyor.
Dizi, çağdaş pop kültürüne dair bir eleştiri sunarken bazı sahnelerin sınırları zorlaması nedeniyle tepki uyandırdı.
Tüm eleştirilere rağmen "The Idol" Cannes'daki gösteriminin ardından 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
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İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...
BlackPink grubundan Jennie
Elbise: Chanel
Lily- Rose Depp
Elbise: Chanel
Stella Maxwell
Diipa Buller-Khosla