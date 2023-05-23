Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı

Bu yıl 76'ncısı düzelenen Cannes Film Festivali'nde Emmy ödüllü Euphoria dizisinin yönetmeni Sam Levinson'ın imzasını taşıyan "The Idol" dizisinin prömiyeri yapıldı. Şarkıcı The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolde olduğu dizi, gösterimin ardından 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 1

Birbirinden prestijli filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali hız kesmeden devam ediyor.

HBO imzalı "The Idol" dizisin prömiyeri dün akşam gerçekleşti. Prömiyerde filmin yönetmeni Sam Levinson ve dizi kadrosundan The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp,  Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimler yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 2

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ

"Starboy", "Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd'in ilk kez oyuncu olduğu dizi, içerdiği sahneler nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 3

Dizide yer alan cinsel içerikli sahneler bazı eleştirmenler tarafından aşırı bulunmuştu. Pop yıldızı Britney Spears gibi yıldızların hayatına atıfta bulunan dizide, Johnny Depp'in kızı Lily-Rose, annesinin ölümünü atlatmaya çalışan ünlü pop şarkıcısı Jocelyn'i canlandırıyor.

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 4

Dizi, çağdaş pop kültürüne dair bir eleştiri sunarken bazı sahnelerin sınırları zorlaması nedeniyle tepki uyandırdı.

Tüm eleştirilere rağmen "The Idol" Cannes'daki gösteriminin ardından 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

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İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 5

BlackPink grubundan Jennie

Elbise: Chanel

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 6

Lily- Rose Depp

Elbise: Chanel

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 7

Stella Maxwell

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 8

Diipa Buller-Khosla

Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 9
Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı - 10
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